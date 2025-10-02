Bussförare till Jönköping
2025-10-02
Vygruppen är en nordisk transportkoncern med cirka 11 600 anställda och en årlig omsättning på över 18 miljarder kronor. Vårt samhällsuppdrag är att erbjuda attraktiva, kollektiva transportlösningar på ett hållbart sätt, och visionen är "Vy gör det enkelt att välja miljövänligt". Det ska vi uppnå genom att ge våra kunder bra upplevelser varje dag, vara branschledande inom innovation, vara effektiva och pålitliga i allt vi gör, och ha engagerade och kundorienterade medarbetare. Vy har verksamhet inom tåg, buss, gods och resor i Norge och Sverige.
Vill du bli en del av vårt glada gäng?
Vi söker dig som önskar en fast anställning på heltid. Som bussförare hos oss har du varierande arbetstider - perfekt för dig som gillar flexibilitet och variation. Du utgår från vår depå i Jönköping, där erfarna gruppledare finns vid din sida och där stämningen är lika varm som kaffet i fikarummet. Det du behöver för att rulla igång är ett D-körkort och giltigt YKB. Vi ser även att du tycker om att leverera god service där du ser till att varje resa blir säker, smidig och trivsam.
Kort om oss
Vy Buss AB driver stadstrafiken i Jönköping för Jönköpings Länstrafik (JLT). Kollektivtrafiken utvecklas med stadens tillväxt, och många centrala busslinjer är nu elektrifierade med fordon som går på el eller biogas. En expressbusslinje mellan Huskvarna och Jönköping är också tillgänglig. För att stödja expansionen har JLT byggt en bussdepå på Ljungarum, inklusive nya hållplatser och bussar med USB-laddare och hjärtstartare.
Dagliga arbetsuppgifter
• Få våra resenärer att känna sig så välkomna att de vill ta bussen igen
• Köra säkert och ansvarsfullt
• Vara en hjälpande hand, både för dina kollegor och våra resenärer
• Se till att bussen är i tid -även om vi såklart prioriterar säkerhet i första hand
Vem är du?
• Du gillar att träffa människor och ser varje möte som en chans att göra någons dag lite ljusare
• Du har ett giltigt D-körkort och godkänt YKB
• Du är ansvarsfull, noggrann och kör säkert- som om det vore ditt eget liv på spel
• Hälsar glatt och ler (även innan kaffet kickat in)
• Kan hålla tider - eller i alla fall försöker så gott du kan med fokus på säkerhet
• Kan prata och förstå svenska så att du kan ge information, säga till när något händer och småprata med resenärer när det passar
• Är flexibel - jobbet har varierande arbetstider, både tidiga morgnar, sena kvällar och helger. Vi planerar i god tid, men du behöver trivas med att dagarna kan se olika ut.
• Erfarenhet av busskörning är meriterande men inte ett krav
Det här får du av oss
En trivsam arbetsplats med glada kollegor och fräscha lokaler. Vy Buss erbjuder flera förmåner som friskvårdsbidrag, förmånliga försäkringar och rabatter på produkter. Efter en väl anpassad introduktion får du ett arbete med varierande körningar. Tillsammans skapar vi en positiv arbetsmiljö där alla hjälps åt i det dagliga arbetet. Fast lön enligt Bussbranschavtalet. Provanställning tillämpas.
Bra att veta
• Säkerhet är viktigt för oss! Som en del av vårt säkerhetsarbete genomförs drogtester både vid anställning och slumpvis under anställning. Vi kan även komma att be om ett utdrag från polisens belastningsregister
Känns detta som din nästa hållplats? Tveka inte och skicka in din ansökan snabbast möjligt! Urval sker löpande och ansökning sker enbart via vårt rekryteringssystem.
Kontaktinformation
Linda Petrini, Gruppledare, linda.petrini@vy.se
Timoteus Ibrahim, Gruppledare, timoteus.ibrahim@vy.se
Arbetsplats
Industrigatan 16
553 02 Jönköping Ersättning
