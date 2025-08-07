Bussförare
ED Bussresor AB / Lokförarjobb / Malmö Visa alla lokförarjobb i Malmö
2025-08-07
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ED Bussresor AB i Malmö
Vi söker duktiga bussförare som vill köra skolbuss & beställningstrafik.
Som bussförare är det en självklarhet att du framför bussen med säkerhet och precision. I lika hög grad är du även företagets ansikte utåt, med ett positivt, lojalt uppträdande - alltid med ambitionen att ge våra resenärer bästa service och en trevlig och säker färd upplevelse.
Du har giltigt busskörkort (D.DE
YKB samt digitalt förar kort.
Svenska i tal och skrift
Tillträde omgående
För att söka tjänst så behöver du ha utdrag ur belastningsregister.
Hör av er för mer info till
Viktor Andersson
CV skickas till - viktor.andersson@ed-bussresor.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29
Mejl
E-post: info@ed-bussresor.se Arbetsgivare ED Bussresor AB
(org.nr 556777-4335)
Bjurögatan 43 (visa karta
)
211 24 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Edin Dervisevic info@ed-bussresor.se Jobbnummer
9449365