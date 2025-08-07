Bussförare

ED Bussresor AB / Lokförarjobb / Malmö
2025-08-07


Vi söker duktiga bussförare som vill köra skolbuss & beställningstrafik.
Som bussförare är det en självklarhet att du framför bussen med säkerhet och precision. I lika hög grad är du även företagets ansikte utåt, med ett positivt, lojalt uppträdande - alltid med ambitionen att ge våra resenärer bästa service och en trevlig och säker färd upplevelse.
Du har giltigt busskörkort (D.DE
YKB samt digitalt förar kort.
Svenska i tal och skrift
Tillträde omgående
För att söka tjänst så behöver du ha utdrag ur belastningsregister.
Hör av er för mer info till
Viktor Andersson
CV skickas till - viktor.andersson@ed-bussresor.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29
Mejl
E-post: info@ed-bussresor.se

Arbetsgivare
ED Bussresor AB (org.nr 556777-4335)
Bjurögatan 43 (visa karta)
211 24  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Edin Dervisevic
info@ed-bussresor.se

Jobbnummer
9449365

