Busschaufför Sökes Korttid
2025-10-02
Hej,
Vi söker ständigt nya medarbetare till vårt gäng!
Vi har nu lediga tjänster (behovs anställning)
25 tjänster lediga!!
utöver dessa datum så har vi alltid behov av personal.
25/10-2025
26/10-2025
31/10-2025
Under våra arbetspass så bjuder företaget på Lunch/middag samt fika, dryck och kaffe.
Vi kör mestadels ersättningstrafiken i stockholm.
Lön 230kr/h. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: kontakt@transportkraft.se Arbetsgivarens referens
