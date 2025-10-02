Busschaufför Sökes Korttid

A Transportkraft AB / Lokförarjobb / Stockholm
2025-10-02


Hej,

Vi söker ständigt nya medarbetare till vårt gäng!
Vi har nu lediga tjänster (behovs anställning)
25 tjänster lediga!!
utöver dessa datum så har vi alltid behov av personal.
25/10-2025
26/10-2025
31/10-2025

Under våra arbetspass så bjuder företaget på Lunch/middag samt fika, dryck och kaffe.

Vi kör mestadels ersättningstrafiken i stockholm.

Lön 230kr/h.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: kontakt@transportkraft.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ERSÄTTNING OKTOBER".

Arbetsgivare
A Transportkraft AB (org.nr 559150-1340)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9538103

