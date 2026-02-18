Business Support till internationellt bolag
Vi söker nu en strukturerad och noggrann konsult för ett uppdrag hos vår partner. Rollen innebär att tillfälligt förstärka Business Support-funktionen och bidra till att administrativa processer och datakvalitet håller hög standard i det dagliga arbetet.
I denna roll arbetar du brett med administrativa uppgifter med särskilt fokus på datakvalitet, struktur och samverkan mellan olika funktioner inom organisationen. Du blir en del av ett team där samarbete och ansvarstagande är centralt för att säkerställa effektiva och välfungerande processer.
Om rollenSom Business Support blir dina huvudsakliga ansvarsområden:
Hantera ärenden kopplade till transfer pricing enligt inkomna förfrågningar
Genomföra och förbereda strukturerade datarensningsaktiviteter i relevanta affärssystem
Granska, uppdatera och kvalitetssäkra produkt- och verksamhetsrelaterad information
Identifiera, analysera och korrigera avvikelser i data
Ta kontakt med olika avdelningar inom kundens organisation för att samla in, verifiera eller komplettera information
Stötta teamet med löpande administrativa uppgifter, dokumentation och uppföljning
Bidra till stabila och effektiva dagliga arbetsflöden
Vi söker dig somHar erfarenhet av administrativa processer och strukturerat arbete
Känner dig trygg i affärssystem (exempelvis ERP-, prissättnings- eller MDM-system)
Har goda kunskaper i Microsoft Excel (t.ex. filtrering, uppslagningar, pivottabeller och datavalidering)
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du arbetat inom supply chain, ekonomi, prissättning eller dataadministration.
Vi söker en person som är van vid att arbeta med datarensning, validering och kvalitetssäkring, och som har ett noggrant och analytiskt förhållningssätt med starkt fokus på kvalitet. Du kommunicerar tydligt och professionellt och trivs med att samarbeta över avdelningsgränser för att skapa goda resultat tillsammans med andra.
Du är serviceinriktad och prestigelös i ditt arbetssätt och bidrar till en positiv och lösningsorienterad arbetsmiljö. Samtidigt är du självgående, strukturerad och proaktiv - särskilt när information saknas eller behöver följas upp. Du har förmågan att hantera flera parallella arbetsuppgifter och levererar med hög kvalitet inom givna tidsramar.
Om anställningenVänligen bifoga både CV och personligt brev i samband med din ansökan. Genom rekryteringsprocessen kommer löpande urval att tillämpas. Annonsen kan således komma att stängas ner innan tjänsten är tillsatt.
Uppdraget är ett konsultuppdrag, där du blir anställd på OIO. Initialt sträcker sig uppdraget fram till 30 september 2026.
Omfattning: Heltid
Start: Omgående, till och med 30 september 2026
Placering: Jönköping/Huskvarna
Lön: Fast månadslön
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
