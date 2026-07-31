Business Intelligence Controller
SJR in Sweden AB / Controllerjobb / Lund Visa alla controllerjobb i Lund
2026-07-31
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Att jobba i Folktandvården Skåne är att vara med och utveckla framtidens munhälsa. Vi är en plats för dig som tror på att bra munhälsa är viktigt för ett friskare liv och som tycker att det är roligare att jobba i lag än att vara ensam. Framför allt är vi en plats för dig som ser och bryr dig om varje människa du möter.
Nu söker vi en Business Intelligence Controller som vill vara med och utveckla uppföljning, analys och datadrivet beslutsstöd inom Folktandvården Skåne. Du tillhör Ekonomi- och inköpsavdelningen och rapporterar till ekonomichefen. Avdelningen består av 16 medarbetare som tillsammans utgör en viktig affärsstödjande resurs åt verksamheten.
Placering är på vårt huvudkontor i centrala Lund, i moderna lokaler med direkt anslutning till tågstationen vilket underlättar för dig som pendlar in.Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Det här är en nyckelroll för dig som vill arbeta i skärningspunkten mellan verksamhet, ekonomi, data och utveckling.
Folktandvården Skåne har under de senaste åren gjort ett omfattande arbete med att utveckla datakvalitet, masterdata, KPI-strukturer och rapportering för att skapa gemensamma definitioner, ökad transparens och bättre beslutsstöd. Nu söker vi dig som vill vara med och vidareutveckla detta arbete.
Du förvaltar vår BI-lösning Qlik Sense och får en central roll i att säkerställa att verksamheten har tillgång till relevant, kvalitetssäkrad och användbar information. Rollen innebär ett nära samarbete med verksamheten, ekonomifunktionen, ledningen och externa utvecklingsresurser.
En viktig del av uppdraget handlar om att förstå verksamhetens behov och omsätta dessa till konkreta analys- och utvecklingsinitiativ. Du fungerar som bryggan mellan användarna och utvecklarna, vilket ställer stora krav på förståelse av båda dessa delar.
Du förväntas bli experten på vår data och vara den som kan bistå med diverse datauttag och analys när inte befintliga rapporter räcker till.
Ansvarsområden
• Förvalta och vidareutveckla Folktandvården Skånes BI-plattform Qlik Sense.
• Vara kravställare och samordnande länk mellan verksamhet och externa utvecklingsresurser
• Utveckla rapportering, uppföljning och analysstöd
• Säkerställa kvalitet, struktur och användbarhet i verksamhetsdata
• Definiera och utveckla styr- och nyckeltal
• Ta fram beslutsunderlag till ledning och verksamhet
• Genomföra analyser kopplade till verksamhet, ekonomi och prissättning
• Delta i arbetsgrupper och utvecklingsinitiativ inom BI och dataområdet
• Utbilda och stötta användare i rapporter, analysverktyg och arbetssätt
• Bidra till ett långsiktigt och mer datadrivet arbetssätt i organisationen
Lämplig bakgrund
Vi tror att du har:
• Erfarenhet av Business Intelligence, verksamhetsanalys, rapportering och uppföljning
• God förståelse för hur data kan omsättas till verksamhetsnytta och affärsmässig förståelse
• Mycket goda kunskaper i Excel
• Erfarenhet av BI-verktyg och datadriven verksamhetsstyrning
• Förmåga att kommunicera med både verksamhet, ledning och tekniska specialisterDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är nyfiken, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får kombinera analys med verksamhetsutveckling.
Vi ser ett värde i att du kan bidra med nya perspektiv, erfarenheter och arbetssätt. Det viktigaste är att du har ett genuint intresse för data, analys och information som kan användas för att skapa bättre beslut.
För att lyckas i rollen behöver du kunna röra dig mellan helhet och detalj. Du har förmågan att diskutera strategiska frågor med ledning och verksamhet samtidigt som du är bekväm med att själv fördjupa dig i data, rapporter och analys.
Som person är du prestigelös, kommunikativ och pedagogisk. Du tycker om att samarbeta, utmana invanda arbetssätt och hitta lösningar på problem som andra kanske ser som hinder.
Vad erbjuder vi
• En central och verksamhetsnära specialistroll med möjlighet att påverka utvecklingen av BI och analys i en stor organisation
• Ett meningsfullt uppdrag med tydlig samhällsnytta
• Moderna lokaler mitt i centrala Lund med flexibelt arbetssätt
• Ett inkluderande arbetsklimat med fokus på utveckling, gemenskap och trygghetOm företaget
Det här är en roll för dig som vill få stort inflytande i en utvecklingsorienterad organisation med ett viktigt samhällsuppdrag.
Folktandvården Skåne är ett av Sveriges största hälsoföretag med cirka 1 500 medarbetare, 67 kliniker och omkring en miljon patientbesök varje år. Bolaget är helägt av Region Skåne men verkar på en konkurrensutsatt marknad med tydliga tillväxt- och utvecklingsmål.
Du får möjlighet att påverka hur data, analys och verksamhetsstyrning utvecklas framåt samtidigt som du bidrar till visionen om att skapa världens bästa munhälsa, en människa i taget.Så ansöker du
Är du redo för nästa steg i din karriär? Då kan detta vara rollen för dig. I denna rekrytering samarbetar Folktandvården Skåne med SJR. Välkommen med din ansökan eller kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Tomas Vinnersten, för mer information.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2026/07/Folktandvardenskane_varumarkesbild_7_medarbetare-scaled.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Carlsgatan 12A Skåne län (visa karta
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211 20 MALMÖ Arbetsplats
Folktandvårde Skåne Kontakt
Tomas Vinnersten tomas.vinnersten@sjr.se 040-665 51 05 Jobbnummer
10017565