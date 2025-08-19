Business Intelligence Analyst
2025-08-19
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 20 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt och vi driver på övergången till ett hållbart energisystem.
Om rollen
Hur kan vi bäst hjälpa våra kunder till en fossilfri energianskaffning?
Att erbjuda våra kunder fossilfri el till konkurrenskraftiga priser innebär att vi behöver förstå deras behov och marknaden, samt kunna hantera de tillhörande riskerna. Vi söker nu en Business Intelligence Analyst till avdelningen Commodities Intelligence!
Som Business Intelligence Analyst tillhör du avdelningen Commodities Intelligence som bland annat arbetar med finansiell riskhantering, prissättning av el, miljöprodukter och utveckling av våra BI-verktyg för våra försäljningssegment. Teamet arbetar med alla kunder och segment i Norden och du kommer att ha kollegor både i Sverige och Finland. Förutom dina teamkollegor kommer du att arbeta nära bland annat portföljförvaltare, controllers och Vattenfall IT.
Ditt främsta ansvar är att utveckla och ansvara för teamets data och BI-verktyg, vilket är kritiska för vår finansiella riskhantering, affärsanalyser, uppföljning och rapportering. Du bygger, utvecklar och säkerställer god kvalité för nya och befintliga Power BI-rapporter. Du arbetar med rapporterna från start till mål, med start i beställning av data från källsystem till publicering av användarvänliga rapporter som möter våra stakeholders krav på uppföljning, riskhantering, analys och beslutsfattande. Vår ambition är att ditt arbete ska utgöra grunden för förbättrad riskhantering och ökad kvalité i våra analyser och rapporter.
För att möjliggöra en god affärslogik i transformationen av data är det av vikt att ha eller kunna tillskansa sig en god förståelse för elmarknaden och elförsäljningsprocesser. Det är också av vikt att kunna arbeta i tvärfunktionella team och förstå stakeholders olika krav och behov.
Utöver ovanstående arbetet ser vi gärna att man i denna tjänst tar extra ansvar att bygga och utveckla rapporter för gruppens arbete med miljövärden och dess interna och externa rapportering, vilket inkluderar analyser, uppföljning, förberedning för annullering samt GoO- och myndighetsrapportering.
Kravspecifikation
För att lyckas i denna roll behöver du ha:
Akademisk examen inom ingenjörsvetenskap, finans, matematik, nationalekonomi eller liknande område.
Erfarenhet av SQL-programmering, gärna Azure/Databricks.
Erfarenhet av datamodellering och data management.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet av att arbeta i elmarknaden.
Erfarenhet av att arbeta nära försäljning och marknad.
Erfarenhet av Power BI.
Ytterligare programmeringskunskaper, gärna Python.
Kunskap inom finansiella derivat.
Erfarenhet av att arbeta i scrum team eller likvärdig kunskap.
Erfarenhet av Guarantee of Origin
Som person har du ett analytiskt mindset och förmågan att snabbt bedöma och förstå relationer mellan involverade system och verktyg. Du är kundfokuserad och affärsinriktad, samt en bra lagspelare med goda kommunikationsförmågor.
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort: Solna.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef André Hellström, andre.hellstrom@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Jennifer Wikström, jennifer.wikstroem@vattenfall.com
.
Fackliga representanter är Rolf Olsson (Akademikerna), Simon Salomonsson (Unionen), Mikael Mukka (SEKO) och Cecilia Bodin (Ledarna). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 7 september 2025. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Annonseringsperioden är förlängd med anledning av sommarledighet.
Vi använder oss av tester i denna rekryteringsprocess och ett online-test kommer att skickas ut till alla sökanden som ett första steg i rekryteringsprocessen efter sista ansökningsdag.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
