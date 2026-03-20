Business Development Manager
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?
Business Development Manager till Reco
Stockholm | Heltid | Start omgående
Vill du arbeta i en roll där du driver affär från första kontakt till konkret kundvärde - och där varje dialog har direkt påverkan på resultatet? Nu söker Reco en Business Development Manager till sitt team i Stockholm.
Om Reco
Reco.se är Sveriges största oberoende plattform för kundomdömen. Sedan 2007 har bolaget hjälpt konsumenter att fatta bättre beslut och företag att bygga förtroende genom sina kunders röster. Med miljontals omdömen och en stark position på marknaden är Reco idag en central spelare för tjänsteföretag som vill växa genom sitt rykte.
Reco erbjuder en digital tjänst där företag samlar in, hanterar och använder kundomdömen för att öka sin trovärdighet, synlighet och försäljning. Plattformen används brett inom konsumentnära branscher där förtroende är avgörande.
Om rollen
Som Business Development Manager på Reco arbetar du med varma leads och ansvarar för att konvertera dessa till aktiva testkunder. Du driver hela processen från första kontakt till att kunden startar en trial, och vidare till att boka över kunden till Account Executive för avslut.
Rollen är tydligt resultatorienterad med fokus på konvertering, aktivering och värdeskapande.
Du kommer att
Kontakta och bearbeta inkomna SQLs
Konvertera leads till testkunder (trial) med högt uppsatta mål
Onboarda och följa upp kunder under testperioden
Säkerställa att kunden ser värdet i tjänsten
Boka kvalificerade möten till Account Executives
Målgruppen är främst tjänsteföretag inom RUT/ROT och konsumentnära branscher såsom bygg, städ, bil, vård, skönhet och liknande.
Vi söker dig som
Har minst 3 års erfarenhet av B2B-försäljning
Är van att arbeta mot tydliga mål och KPI:er
Har erfarenhet av CRM-system
Talar och skriver flytande svenska samt god engelska
Trivs i ett högt tempo och kan hantera flera dialoger parallellt
Är självgående, lösningsorienterad och affärsdriven
Vi erbjuder
En tydlig roll med direkt påverkan på affären
Konkurrenskraftig lön och attraktiv provisionsmodell
Möjlighet att påverka din egen lön genom prestation
Löpande coachning och utveckling
Säljtävlingar, resor och stark teamkultur
Kontor på Vasagatan i Stockholm
Ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev. Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Månadslön - Fast plus rörlig lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
