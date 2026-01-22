Business Development Manager
2026-01-22
Uppdraget
Som Business Development Manager på Subway driver du tillväxt, lönsamhet och kvalitet. Du är länken mellan strategi och verklighet - från centrala mål till resultat i restaurangen. Fokus är affärsutveckling som märks i försäljning, effektivitet och kundupplevelse.
Ansvarsområden
Utveckla och genomföra affärsstrategier som ökar omsättning, marginal och marknadsandel.
Stötta och utmana franchisetagare i kommersiella beslut, drift och lokal marknadsföring.
Identifiera nya affärsmöjligheter: etableringar, partnerskap, kampanjer och lokala tillväxtinitiativ.
Analysera försäljningsdata, kundbeteenden och driftstal - omsätta insikter till konkreta åtgärder.
Säkerställa att varumärke, koncept och operativa standarder efterlevs och utvecklas.
Driva förändringsarbete kopplat till nya arbetssätt, digitala lösningar och effektivare processer.
Arbeta tätt med marknad, drift, supply chain och ledning för att säkra helhet och tempo.
Mandat
Påverka affärsbeslut hos franchisetagare.
Prioritera initiativ som ger snabb och långsiktig affärseffekt.
Vara kravställare - kvalitet, lönsamhet och kundnöjdhet är inte förhandlingsbara.

Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av affärsutveckling, retail, franchise eller snabbväxande konsumentverksamhet.
Stark kommersiell förståelse - du kan siffror, men agerar på dem.
Operativt lagd strateg: tänker stort men levererar i vardagen.
Förmåga att bygga förtroende och driva förändring utan formellt chefsansvar.
Självständig, handlingskraftig och prestigelös.
Flytande svenska eller engelska.
Varför Subway
Subway är ett globalt varumärke med lokal affär. Vi har hög förändringstakt och tydligt resultatfokus. Här har du möjligheten att på riktigt påverka hur affären utvecklas - inte bara presentera slides. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
