Om jobbet
Nu söker vi en affärsdriven Business Development Manager som vill ta oss till nästa nivå genom att etablera nya kunder, bygga partnerskap och driva tillväxt.
Vanliga arbetsuppgifter
Identifiera och bearbeta nya kunder
Driva hela säljprocessen: prospektering pitch offert avtal
Paketera och sälja våra tjänster inom kvalitet, validering och hållbarhet
Skapa skräddarsydda lösningar i samråd med kunderna Publiceringsdatum2025-11-04Kvalifikationer
Erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom konsulttjänster
Kunskap inom tekniska/regulatoriska tjänster, tala kundens språk
Självständigt driv och affärsmässig inställning
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Om NORTHCON
På Northcon blir du del av ett växande team där din kompetens verkligen gör skillnad. Vi erbjuder utmanande uppdrag inom kvalitet, compliance och strategi - och en arbetsmiljö där du får frihet, ansvar och stora möjligheter att utvecklas.
Ansökan Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Har du några frågor är du välkommen att mejla oss eller använda vår chatt så svarar inom kort.
Välkommen med din ansökan! Vi väljer att inte ta emot några samtal från säljare och rekryterare i denna process. Ersättning
