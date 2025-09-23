Business Developer Till Envidan
Nexer Recruit AB / Säljarjobb / Linköping Visa alla säljarjobb i Linköping
2025-09-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nexer Recruit AB i Linköping
, Norrköping
, Haninge
, Karlsborg
, Tibro
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med strategisk försäljning i ett bolag där tekniken bidrar till hållbar samhällsutveckling? På Envidan kombinerar vi innovation, miljöfokus och avancerad mjukvara för att skapa framtidens lösningar inom vatten- och avloppssektorn. Nu söker vi dig som vill ta en viktig roll för vår affärsutveckling och försäljning i Sverige - med fokus på våra smarta system för drift, övervakning och optimering.
DIN VARDAG
Du blir en nyckelspelare i en nordisk mjukvaruorganisation som utvecklar och levererar marknadsledande lösningar, där VA-Operatör är den centrala produkten i Sverige. VA-Operatör - är ett beprövat SCADA-system som används för processövervakning inom vatten-, avlopps- och miljöapplikationer. Systemet har sitt ursprung från 80-talet och är nu inne i en spännande fas där vi moderniserar både teknik, arbetssätt och affärsstrategi för att säkra framtidens behov.
Tillsammans med kollegor i Sverige och utvecklingsteamet i Malmö kommer du att bygga långsiktiga kundrelationer, öppna för nya marknader och skapa tillväxt genom ökad kundnytta. Rollen är ny i Sverige och ger dig stora möjligheter att påverka. Du arbetar nära produktägare, utvecklare, våra konsulter och arkitekter - och är länken mellan försäljning, marknad och produktutveckling. Din vardag består av en mix av strategimöten, kundmöten, produktworkshops och säljplanering. Du deltar även i produktgrupper, där du representerar affärsutvecklingsperspektivet i taktiska och operativa beslut. Arbetet sker med frihet under ansvar, med Linköping som utgångspunkt och möjlighet till flexibel arbetsplats. Ditt ansvarsområde innefattar:
Identifiera nya kundsegment, affärsmöjligheter och partnerskap för att driva tillväxt, både i Sverige och på nya marknader.
Bygga långsiktiga relationer med kunder och partners, samt skapa värde genom rådgivande och behovsdriven försäljning.
Bidra med marknadsinsikter, krav och konkurrensanalys i dialog med produktägare och utvecklingsteam.
Agera länken mellan sälj, teknik och kund - med ansvar för försäljning av både etablerade och nya mjukvaruprodukter i nära samverkan med vårt nordiska team.
DIN PROFIL
För att trivas i den här rollen tror vi att du är en person som drivs av att skapa affärsvärde genom relationer, förståelse för kundens vardag och en stark känsla för teknikens möjligheter. Du har helst erfarenhet av strategisk B2B-försäljning inom VA-branschen, gärna av mjukvarulösningar eller tekniska system, och du är van att driva hela säljprocessen - från att identifiera nya marknader och affärsmöjligheter till att bygga långsiktiga kundrelationer och genomföra affärer.
Du har en god affärsmässig förståelse och vet hur du kopplar kundbehov till konkreta lösningar. Tidigare erfarenhet från vatten- och avloppssektorn är något vi värdesätter högt - din förståelse för branschens utmaningar, terminologi och arbetssätt kan göra verklig skillnad i dialogen med våra kunder och i utvecklingen av våra produkter. Rollen innebär att du samarbetar tätt med både tekniska team, produktutveckling och marknad. Det är därför viktigt att du är kommunikativ, samarbetsinriktad och trivs med att vara en brygga mellan olika kompetensområden. Du är van vid att ta egna initiativ, gillar att arbeta lösningsorienterat och har ett strukturerat arbetssätt.
Utöver försäljningen av VA-Operatör kommer du också att bidra till utvecklingen och försäljningen av andra mjukvarulösningar inom Envidans portfölj. I detta arbete har du en nära dialog med vårt nordiska team, där din erfarenhet, din nyfikenhet och ditt engagemang är viktiga pusselbitar. Du har med fördel en eftergymnasial utbildning inom teknik, affärsutveckling eller motsvarande område, och känner dig bekväm med att kommunicera på både svenska och engelska.
VILL DU VETA MER?
I denna rekrytering samarbetar Envidan med Nexer Recruit. Har du frågor eller funderingar? Kontakta gärna rekryteringskonsult Johanna Värmfors påjohanna.varmfors@nexergroup.come
ller+46 730 821 230 alternativt Artan Bitiqi på artan.bitiqi@nexergroup.come
ller+46 723 61 28 44.
OM ENVIDAN
Envidan hjälper företag, kommuner och industrier med hållbara lösningar inom hela vattnets kretslopp. Med kontor i Sverige, Norge och Danmark får du närmare 500 nordiska kollegor som alla brinner för vatten. Vi är ett av Nordens ledande företag inom vårt område och vi utmanar ständigt status quo för att sätta nya standarder.
Envidan erbjuder en positiv arbetsmiljö där vi hjälper varandra och delar med oss av vår erfarenhet, oavsett vilket område vi arbetar inom. Vi samarbetar över både kontors- och landsgränser och vi har kul ihop, inte minst på våra sociala aktiviteter. Vi sätter människan i centrum och vi tror på ett flexibelt arbetsliv.
Utveckling av nya idéer står högt på agendan och vi vill bidra till lösningen av morgondagens utmaningar. Vi tror på att innovation är vägen framåt, inte bara för oss utan för hela den skandinaviska VA-branschen. Därför avsätter vi 20% av vårt överskott i innovation kring nya lösningar och teknologier och det gör vi i tätt samarbete med kunder och kollegor. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Recruit AB
(org.nr 556975-4970), https://nexerrecruit.com/ Arbetsplats
Nexer Recruit Kontakt
Artan Bitiqi artan.bitiqi@nexergroup.com +46723612844 Jobbnummer
9523212