Business Developer (B2B) Snabb väg till Business Development Manager

2025-08-12
Om Aspio
Aspio AB hjälper småföretag att växa genom att samla alla deras tekniska behov på ett och samma ställe. Vi erbjuder bokningssystem, skräddarsydda webbplatser, webbshoppar, marknadsföring, sociala medier-hantering och kassasystem. Vår vision är att ge småföretagare samma digitala verktyg och möjligheter som de största aktörerna - fast på ett enklare, snabbare och mer prisvärt sätt.
Om rollen
Vi söker en Business Developer med ambitionen att snabbt växa till Business Development Manager - helst inom tre månader.
Eftersom vi är en startup finns det ovanligt goda möjligheter att växa inom bolaget och klättra snabbt i karriären. Rätt person kan på kort tid ta sig till seniora roller och på sikt även ha möjlighet att leda team eller ansvara för större affärsområden.
Du börjar med en provisionsbaserad ersättning som är mycket hög. När du når din budget ligger lönen normalt på 33 000-50 000 kr/mån, och är du skicklig och kan sälja finns potential att tjäna 100 000 kr/mån eller mer.
Ditt uppdrag är att prospektera, boka och hålla möten med nya kunder, bygga relationer och driva affärer hela vägen till avslut. Du kommer att vara en central del av Aspios tillväxtresa och ha stor frihet att påverka både din egen och företagets utveckling.Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Prospektera och identifiera nya B2B-kunder
Kontakta kunder via telefon, e-post och möten
Boka och genomföra kundmöten självständigt
Följ upp leads och driva försäljningen från första kontakt till avslut
Dokumentera och rapportera aktiviteter i företagets CRM-system
Samarbeta med teamet för att utveckla försäljningsstrategier och nå målKvalifikationerKvalifikationer
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
God kommunikativ förmåga och relationsskapande egenskaper
Hög motivation och förmåga att arbeta mot tydliga mål
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
Meriterande:
Erfarenhet av B2B-försäljning eller affärsutveckling
Erfarenhet av CRM-system
Fler språk än svenska och engelska
Anställningsvillkor
Heltid (100%), provanställning 6 månader
Arbetstid: Måndag-fredag, kontorsbaserat i Handen med viss möjlighet till distansarbete
Provisionsbaserad start med mycket hög intjäningspotential
Möjlighet till fast grundlön + provision efter uppnådda milstolpar
Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till info@aspio.io
och berätta varför just du passar för rollen.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: info@aspio.io Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aspio AB
(org.nr 559411-4554)
Handenterminalen 5 (visa karta
)
136 40 HANDEN Kontakt
Mattias Hakimi info@aspio.io 0764257007 Jobbnummer
9455665