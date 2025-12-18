Business Controller till Willhem
Vill du arbeta affärsnära i ett stabilt och långsiktigt bostadsbolag där dina analyser gör verklig skillnad? Som Business Controller hos Willhem har du en nyckelroll i att stötta förvaltningen med uppföljning och analys, arbeta nära verksamheten runt om i landet och bidra till ett mer affärsmässigt och värdeskapande arbetssätt. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Som Business Controller hos Willhem har du en central och affärsnära roll i att stötta förvaltningen med uppföljning, analys och nyckeltal. Du arbetar med både intäkts- och kostnadsuppföljning och samlar in behov för vidareutveckling av arbetssätt, verktyg och uppföljningsmodeller. Med den budgetlösa styrningen som utgångspunkt arbetar du med affären i fokus för att stödja chefer i att fatta välgrundade beslut i vardagen och bidra till långsiktig värdeskapande fastighetsförvaltning.
I rollen arbetar du nära förvaltare och fastighetschefer på cirka 13 orter runt om i landet, vilket innebär regelbundna resor till Willhems lokala kontor och fastigheter, några resdagar per månad. Genom nära dialog med verksamheten fungerar du som ett kvalificerat och lyhört stöd, fångar upp lokala behov och omvandlar dessa till tydliga analyser, förbättringsinsikter och goda arbetssätt som kan spridas mellan orter. Du rapporterar till controllerchefen, är placerad på huvudkontoret och arbetar i nära samarbete med kollegorna på ekonomiavdelningen för att säkerställa bästa möjliga stöd till förvaltningen och verksamheten i stort.
För att lyckas i rollen behöver du kunna växla mellan att djupdyka i detaljer och att se helheten, för att dra relevanta slutsatser om framtida utveckling. Du har en god övergripande förståelse för bolagets ekonomiprocesser och hur dessa samverkar, och du spelar en viktig roll i att utmana befintliga arbetssätt och driva ett mer värdeskapande arbetssätt i organisationen. Rollen kräver ett proaktivt och affärsmässigt förhållningssätt samt en vilja att ta stort eget ansvar.
Willhem är ett stabilt och expansivt bostadsbolag med en långsiktig och stark ägare i form av Första AP-fonden. Bolagets uppdrag är att skapa trygg och god avkastning till Sveriges pensionärer, vilket genomsyrar arbetet med affärsmässighet, effektiv drift och hållbar utveckling av fastighetsportföljen.
Du erbjuds
• Goda villkor med bland annat friskvårdsbidrag och privat sjukvårdsförsäkring
• En öppen och prestigelös företagskultur med närvarande och stöttande chefer
• Ett självständigt ansvar i rollen med goda möjligheter till utveckling
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi
• Har minst 2-3 års erfarenhet från en liknande roll som Business Controller
• Har god vana att djupdyka i ekonomiska detaljer och använda BI-verktyg (t.ex. Power BI)
• Talar och skriver obehindrat på svenska
• Innehar B- körkort
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från fastighetsbranschen
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Driven
• Analytisk
• Initiativtagande
• Samarbetsvillig
INFORMATION OM FÖRETAGET
Hos Willhem välkomnas du till ett nyskapande bostadsbolag som kännetecknas av en framåtsträvande och hjälpsam kultur. Du kommer att ha stora påverkansmöjligheter i en föränderlig miljö med korta beslutsvägar. Du blir en del av ett team med engagerade kollegor och ledare som arbetar för en trivsam, inkluderande och hållbar arbetsmiljö och där glädje och skratt är en del av kulturen i vardagen. Willhem har långsiktiga ambitioner för både kunder, fastigheter och medarbetare.
