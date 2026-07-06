Business Controller till spännande konsultuppdrag
AxÖ Consulting AB / Controllerjobb / Tranås Visa alla controllerjobb i Tranås
2026-07-06
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Har du erfarenhet som Business Controller inom tillverkande industri och trivs i en verksamhetsnära roll? Nu söker vi dig som vill ta dig an ett konsultuppdrag hos ett väletablerat industriföretag i Småländska Höglandet med start i början på september och fram till årsskiftet. Uppdragets omfattning är cirka tre dagar i veckan.
I rollen kommer du att arbeta nära företagets CFO och stötta verksamheten med analyser, uppföljning och ekonomisk styrning.
Om rollen
Som Business Controller fungerar du som en affärsnära partner till CFO och verksamheten där du inte bara analyserar resultat utan också driver uppföljning, utmanar verksamheten och bidrar till förbättringar. Rollen är verksamhetsnära och innebär ett stort fokus på analys, uppföljning och produktkalkyler. Du kommer att följa upp resultat, analysera produktions- och lagerflöden samt ta fram beslutsunderlag som bidrar till verksamhetens fortsatta utveckling.
En viktig del av uppdraget är att skapa förståelse för hur ekonomiska transaktioner påverkar verksamheten och att omsätta den kunskapen till relevanta analyser och rapporter. Du kommer även att arbeta med rapportering och visualisering av data, där erfarenhet av Power BI är meriterande. Rollen innebär ett nära samarbete med flera delar av organisationen och passar dig som trivs med att kombinera ett analytiskt arbetssätt med ett verksamhetsnära perspektiv.
Fokus i uppdraget är att säkerställa ett välfungerande controllerarbete och bidra med stabilitet och kontinuitet under perioden.
Vi ser gärna att du har:
Några års erfarenhet som Business Controller eller Operations Controller.
Erfarenhet från tillverkande industri.
Erfarenhet av produktkalkylering och god förståelse för sambandet mellan kalkyler, redovisning och verksamhetens utfall.
En god förståelse för redovisning och ekonomiska transaktioner.
Erfarenhet av Power BI är meriterande.
Vem är du?
Som person är du analytisk, strukturerad och prestigelös. Du är nyfiken, har ett stort eget driv och tycker om att samarbeta med olika delar av verksamheten. Samtidigt är du trygg i din kompetens och trivs i en roll där du får skapa stabilitet och stötta organisationen med ekonomiska analyser och uppföljning.
Låter det som ett uppdrag för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Borgmästargränd 3 (visa karta
)
553 20 JÖNKÖPING Arbetsplats
AxÖ Consulting Kontakt
Konsultchef
Radhika Patel radhika.patel@axoconsulting.se 0709796270 Jobbnummer
9994357