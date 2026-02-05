Business Controller till NTM i Norrköping
Är du en driven business controller som vill arbeta både strategiskt och verksamhetsnära i en av Sveriges största koncerner för lokal media? Vill du vara del av ett kompetent controllerteam som tillsammans ansvarar för löpande analyser för att ständigt utveckla verksamheten mot lönsammare affärer? Härligt- då ska du fortsätta läsa!
NTM i Norrköping rekryterar nu med hjälp av oss på Mpya Finance en business controller. Här får du möjlighet att ha en viktig funktion i en stiftelseägd koncern med hjärtat i den lokala journalistiken.
NTM-koncernen har höga ambitioner i sitt dagliga arbete och som arbetsgivare. De arbetar aktivt med arbetsmiljö, kompetens och ledarskap för att skapa en välmående verksamhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I denna roll kommer du vara en del av koncernens ekonomiavdelning och arbeta nära verksamhetsansvariga. Rollen inriktar sig mot affärsområdet Distribution, som har ansvar för att koncernens logistikkedja är hållbar och effektiv, samt affärsområdet Tryckeri som utvecklar och stärker koncernens tryckerierbjudande. I rollen rapporterar du direkt till CFO.
Analysera verksamhetsrelaterade data och föreslå åtgärder i syfte att utveckla verksamheten
Analysera intäkter, kostnader och lönsamhet
Presentera ekonomiska rapporter och vara ett stöd till chefer och organisationen
Ledningsgruppsarbete
Framtagning av nyckeltal och uppföljning
Stötta i prognos- och budgetprocesser
Vem är det vi letar efter?
Som sökande till denna tjänst har du en akademisk utbildning inom ekonomi, eller motsvarande. Du har en relevant arbetslivserfarenhet från en liknande roll, och det är starkt meriterande om du dessutom har arbetat inom logistikbranschen. För att vara framgångsrik och trivas i rollen är din analytiska förmåga mycket god och du tar gärna initiativ till både rutinuppgifter och ad-hoc uppdrag. Du är en riktig fena på Excel och Powerpoint och vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete med analys- och BI-verktyg. Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Du har lätt för att skapa förtroende inom ditt område och är mån om att vara en bra lagspelare som gärna delar din kunskap. Som person beskrivs du som initiativrik med ett proaktivt och analytiskt arbetssätt. Du är en lagspelare med en lösningsorienterad attityd som smittar av sig till dina kollegor. Vidare har du lätt för att kommunicera och du beskrivs som en självgående kollega som tar ansvar för att driva arbete framåt och som trivs med att arbeta i en föränderlig verksamhet. Du motiveras av att utveckla lönsamheten i en växande affär.
Har vi väckt din nyfikenhet och vill du höra mer?
Intervjuer sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 1 mars 2026. I den här rekryteringen samarbetar NTM med Mpya Finance. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen eller kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Anna Haga på 070-971 00 16 eller anna.haga@mpya.se
, alternativt Anna Wetterlöv på 070-971 01 66 eller anna.wetterlov@mpya.se
Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
