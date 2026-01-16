Business Controller Till Joab- Göteborg
2026-01-16
JOAB är ett av Sveriges ledande företag inom påbyggnationer för lastbilar. Våra produkter finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Tillsammans med våra kunder bidrar vi på JOAB till att bygga ett mer hållbart samhälle. Med över 60 års erfarenhet är vi marknadsledande, samtidigt som vi bevarar den entreprenörsanda som grundaren av JOAB instiftade.
Joabs värdegrund finns alltid med i allt vi gör, oavsett om det handlar om till exempel att utveckla nya produkter, eller hur vi förhåller oss till varandra, våra kunder eller vår roll i samhället. På Joab tror vi på närhet till kunden och lokal förankring. Vi finns på flera platser i Sverige, som Göteborg, Stockholm, Malmö, Lessebo, Dals-Rostock och Blomstermåla.
Vill du vara med och göra skillnad och bli en av hörnstenarna i vår verksamhet?
JOAB befinner sig i en stark tillväxtfas och fortsätter utveckla både verksamhet och arbetssätt.
För att ytterligare stärka vårt finance-team söker vi nu en affärsdriven och analytisk Business Controller som vill vara med på vår fortsatta resa.
Hos oss får du en nyckelroll i ett bolag där engagemang, utveckling och samarbete präglar vardagen. Som Business Controller arbetar du nära verksamheten och är ett viktigt stöd till chefer och organisation i analys- och beslutsprocesser.
Du arbetar med analys, controlling och rapportering samt bidrar med insikter som skapar struktur, förbättringar och affärsnytta. Rollen omfattar även budget- och prognosarbete, uppföljning av lönsamhet, samt arbete med månadsbokslut.
Hos oss på JOAB får du möjlighet att påverka, utvecklas och vara med och driva verksamheten framåt.Dina arbetsuppgifter
I rollen får du arbeta både operativt och strategiskt. Du kommer att vara ett stöd för chefer och medarbetare när det kommer till finansiella frågor. Du kommer bland annat att;
- Delta i månads- och årsbokslut samt revisioner
- Medverka i budgetprocessen och löpande prognosarbete
- Ekonomiskt stöd till verksamheten i budget-, prognos- och uppföljningsarbete
- Utveckla och effektivisera ekonomiska processer, verktyg och system
- Ta fram rapporter, KPI:er och analyser som stödjer verksamheten
- Genomföra resultatuppföljningar med organisationen Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Akademisk examen inom ekonomi eller finans, eller likvärdig utbildning
- 3 års relevant arbetslivserfarenhet som Controller
- Mycket goda kunskaper i Excel och Microsoft Office program
- Erfarenhet av BI-verktyg (t.ex. Power BI) och ERP-system Goda kunskaper i svenska och engelska Erfarenhet från tillverkande bolag är meriterande
Färdigheter och arbetssätt
För att lyckas i rollen ser vi att du:
- Har vana av rapportering, analys och uppföljning
- Är trygg i att driva egna projekt och samtidigt samarbeta nära andra
- Har integritet, affärsmannaskap och vilja att bidra till verksamhetens resultat
- Ser möjligheter och vågar utmana gamla arbetssätt i linje med våra värderingDina personliga egenskaper
Vi tror att du är en person som:
- Har stark analytisk förmåga
- Är strukturerad, noggrann och kvalitetsfokuserad
- Är nyfiken och framåtlutad, du driver utveckling och tycker om att utveckla andra
- Är utåtriktad och prestigelös, och trivs med att samarbeta över funktioner
- Kommunicerar tydligt och bygger förtroende
Hos oss får du arbeta i en;
Verksamhetsnära roll där ditt arbete gör tydlig skillnad. Du får vara en del av ett engagerat finance-team med stark vilja att utvecklas . Du får även möjligheten att arbeta i ett företag med tydliga tillväxtplaner och en spännande framtid med chansen att påverka både processer och arbetssätt. På JOAB har vi prestigelös och varm kultur byggd på samarbete, styrka, lojalitet och innovation.Så ansöker du
Låter detta som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan så snart som möjligt, intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
JOAB har sedan starten 1963 varit verksam inom fordonsbranschen och är idag marknadsledande och störst inom påbyggnationer i Sverige. Joab utvecklar, tillverkar och säljer hydrauliska påbyggnationer för fordonsbranschen såsom lastväxlare, sopbilar, kranar m.m. Joab omsätter 1,2 miljarder och har över 300 anställda med verksamhet på flera platser, inklusive Göteborg, Dals Rostock, Lessebo, Malmö, Jordbro, Täby, Blomstermåla, Ålem samt i Nurmijärvi och Närpes i Finland. Joab exporterar cirka 40% av vår försäljning, främst till de nordiska länderna, men även till Schweiz, Österrike och de baltiska länderna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Joab Försäljnings AB
(org.nr 556315-6008) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Joab Huvudkontor Kontakt
Jessica Mitrosbaras 0761405989 Jobbnummer
9687400