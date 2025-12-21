Business Controller till drömjobb i Uppsala
OIO Väst AB / Controllerjobb / Uppsala Visa alla controllerjobb i Uppsala
2025-12-21
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Uppsala
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Järfälla
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-21Om tjänsten
Du läser just nu om din karriärs sliding doors-moment. Vi ska försöka att inte låta som en programledare under 90-talets TV-shop men ovan är sant. Du som har några års erfarenhet av roller inom ekonomi och söker spännande roll som Business Controller i eller i närheten av Uppsala där du får ansvar på riktigt: om några år kommer du nypa dig i armen och tänka "tänk att jag fick hoppa på det här tåget 2026."
Som Business Controller hos vår kund joinar du en före detta start up som nu blivit en scale up (ca 40 anställda).
De har en produkt- och affärsidé som inte bara är smart, den är "framtagen av forskare"-smart.
Just nu är de mitt uppe i att bygga upp affärssidan för att nå samma höjd i business-teamet som i produktutvecklingsteamet - där blir du en nyckelperson men business-teamet är också redan på god väg: en stor nyckelkund är identifierad och en av dina första ansvar som Business Controller blir att stötta organisationen att skapa lönsamhet i sin affär.
Det här blir alltså rollen för dig som vill till en problemlösande, nyskapande och rådgivande BC-roll där fokus ligger på tlllväxt och utveckling snarare än förvaltning.
Ansvarsområden
Arbetsuppgifterna för den här rollen är svåra att summera, detta eftersom vi söker en problemlösare som blir första person in i ekonomifunktionen för att stötta CFO/VD. Du är som sagt först in men absolut inte sist in så framtiden och din erfarenhet och kompetens kommer utvisa vilka arbetsuppgifter som blir dina när ni på sikt växer men en summering av exempel på arbetsuppgifter från start är:
Stöttning och rådgivning för cheferna i organisationen kring affär och lönsamhet
Yttersta ansvar kring utveckling och implementering av Business Intelligence
Viss financial control så som Finansiell planering (kassaflöde, månads- och kvartalsbokslut)
Kort sagt: du kommer ha övergripande blick bakåt men med absolut störst fokus framåt och hur ni som företag med er cutting edge-produkt ska forma och leda framtidens industri i europa.
Vi söker dig somHar en eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Kan visa på tidigare relevant arbetslivserfarenhet. Vår gissning är att du som är redo för den här rollen har minst tre års erfarenhet från exempelvis Big 4-firma eller liknande men med en längtan att hitta hem i ett långsiktigt sammanhang där du med korta beslutsvägar och mycket ansvar får driva resultat, tillväxt och lönsamhet över tid istället för i en mängd olika konsultuppdrag.
Talar och skriver flytande svenska samt engelska
Som person räds du inte otydlighet, tvärtom! Du triggas av möjligheten att veta vart ni som bolag ska men att få vara med och identifiera och sätta metod och struktur för hur ni ska ta er till ert mål. Dessutom trivs du i att vara den som även övertygar och stöttar kollegor i att enas kring vägen framåt genom din nyfikenhet och ditt relationsskapande angreppssätt.
Om anställningen
Detta är en direktrekrytering hos vår kund. Det innebär att vi på OIO kommer att projektleda rekryteringsprocessen men du blir anställd hos vår kund från dag 1.
Övrig informationOmfattning: Heltid, kontorstider
Start: Omgående
Placering: Uppsala
Kontaktperson: Per Carnestedt (per.carnestedt@oio.se
)
Lön: Fast månadslön
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
Månadslön - Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835), https://oio.se/ Arbetsplats
OIO Jobbnummer
9658378