Business controller & Supply Chain Manager
Newr AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-01-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Newr AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som vill kombinera Business Control och Supply Chain i ett internationellt varumärke!
Vår uppdragsgivare Gant Time/Stockholm North United söker nu en Business Controller & Supply Chain Manager till en central roll i bolaget. Här får du möjlighet att kombinera finansiell analys, controlling och uppföljning samtidigt som du blir en del av ett tight team som stöttar varandra och arbetar prestigelöst i en internationell kontext.
Om företaget
Stockholm North United AB är licenstagare för GANT Time & Jewelry och ansvarar för design, produktion och distribution globalt. GANT Time finns idag i över 25 marknader världen över.
Om rollen
Rollen ger dig ett brett ansvar inom både ekonomi och logistik. Du säkerställer att varuflöden fungerar smidigt och att ekonomiska beslut tas på rätt underlag. Rollen kräver en analytisk förmåga, struktur och flexibilitet, samt en vilja att stötta teamet och bidra till bolagens utveckling. Bolagen sitter i vackra och inspirerande lokaler ett stenkast från Strandvägen där vi hoppas att du vill spendera dina arbetsdagar tillsammans med övriga teamet.
Primära arbetsuppgifter
Finansiell planering, budgetuppföljning och prognoser
Analys av försäljningsdata och nyckeltal (KPI:er)
Rapportering till interna och externa intressenter
Ta fram underlag för månadsbokslut samt årsbokslut
Genomföra analyser för att stärka verksamhetens styrning och försäljning
Delta i budget och prognosarbete
Administrera och koordinera lagerflöden för inköp, försäljning och transporter
Säkerställa att policies och regelverk följs
Till rollen söker vid dig som:
Har erfarenhet av controlling och ekonomisk uppföljning
Har mycket goda kunskaper i excel
Erfarenhet av ERP system och BI-verktyg
Meriterande
Kunskap om lagerstyrning, logistik och transportekonomi
Rätt kandidat har utbildning inom ekonomi från universitet och är en analytiskt och strukturerad person. Du har 3-5 års arbetslivserfarenhet av business control och trivs i en miljö där du får arbeta både med strategiska och operativa frågor och där nya utmaningar är en del av din vardag.
Som Controller & Supply Chain Manager hos Gant Time/Stockholm North United får du en central roll där du både påverkar och utvecklas. Du blir en del av ett dynamiskt, prestigelöst team som värdesätter samarbete, kvalitet och engagemang samtidigt som du arbetar med ett internationellt varumärke med komplexa och spännande utmaningar. Om du vill ha variation i arbetsdagen, möjlighet att växa i din roll och vara med och driva bolagens fortsatta utveckling, är det här rollen för dig.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100%) med start så snart som möjligt. Vår uppdragsgivare sitter i vackra lokaler på Östermalm i Stockholm.
Låter det intressant?
I den här rekryteringen samarbetar Gant Time/Stockholm North United med Newr. Skicka gärna in din ansökan redan idag då vi jobbar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta ansvarig rekryterare hos Newr, Mats Gerdin via mats.gerdin@newr.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7067658-1795944". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Newr AB
(org.nr 559230-2615), https://career.newr.se
Olof Palmes gata 11 (visa karta
)
111 37 STOCKHOLM Arbetsplats
Newr Jobbnummer
9691867