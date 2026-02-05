Business Controller inom IT sökes!
2026-02-05
Vårt uppdrag:
Vi söker en driven Business Controller till vår kunds IT-avdelning i Stockholm. Uppdraget är initialt ett konsultuppdrag på cirka 6 månader med möjlighet till förlängning. Rollen är på heltid, med flexibilitet att arbeta 2-3 dagar per vecka från distans. Kontoret ligger centralt i Stockholm och erbjuder en modern arbetsmiljö där du får möjlighet att bidra i strategiska och spännande IT-projekt.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Du kommer att stötta IT-ledningen och ansvara för ekonomisk uppföljning, analys och styrning av IT-relaterade investeringar och kostnader i en global nätverksverksamhet. I rollen ingår du i Finance Controller-teamet, men arbetar nära IT-avdelningen och olika IT-team samt tillsammans med Finance och affärsområden globalt.
Exempel på arbetsuppgifter;
• Utveckla och ansvara för budget- och prognosarbetet för IT
• Månatlig och kvartalsvis uppföljning till IT-ledningen och affärsområden
• Analys av investeringar, business case och kostnadseffektivitet
• Stödja styrning av IT-initiativ och internationella projekt i global miljö
• Uppföljning av leverantörer, avtal och SLA:er
• Utveckling av processer, rapporter och nyckeltal inom IT-styrning
• Aktiv del av FP&A-teamet och stödja övriga affärsområdenBakgrund
Vi söker dig som kombinerar ekonomisk kompetens med förståelse för IT och digital infrastruktur. Du är trygg i din roll som Controller och van att samarbeta med internationella team. Du har akademisk utbildning inom ekonomi, IT eller motsvarande. Förutom flera års erfarenhet som Controller, gärna med fokus på IT och globala samarbeten, även god förståelse för IT-miljöer, nätverk och digital infrastruktur.
Som person är du strukturerad, metodisk och affärsorienterad - du omvandlar siffror till insiktsfulla beslut.
och du trivs i en komplex, global organisation där initiativ och engagemang uppskattas.Om företaget
Avanzera grundades 1998. Hos oss får du en personlig konsultchef som är med dig genom hela resan från intervju till uppföljning av uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personliga relationer och att vårt samarbete ska bli bra och långsiktigt.
Något som är viktigt för dig som ser dig omkring efter ett nytt jobb är att vi är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag genom Kompetensföretagen vilket innebär att vi har kollektivavtal och försäkringar vilket är en trygghet för dig bland annat genom att du har tjänstepension. En annan trygghet är att vi varit verksamma i mer än 20 år i branschen vilket borgar för att vi arbetar med långsiktiga relationer med både kunder och våra anställda. Vi är det enda bemanningsföretaget som uppmanar alla kunder och anställda att lämna omdömen om oss genom Reco. Här kan du läsa omdömen från våra anställda och våra kunder https://www.reco.se/avanzera-ab.
Hoppas att du snart är en av dem som ger oss ett omdöme. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1774". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avanzera AB
(org.nr 556520-1182), http://www.avanzera.se Kontakt
Helena Elvin Guillemain helena.elvin@avanzera.se 08-545 28 305 Jobbnummer
9726356