Business controller
2025-11-17
Vi söker en Business controller till en myndighet inom elkraft i Stokholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som senior konsult innebär att ge riktad förstärkning till befintlig Business Controller och bidra både i det dagliga operativa arbetet samt i långsiktig utveckling av processer, verktyg och arbetssätt. Konsulten arbetar självständigt med egna leveranser under ledning av BC och deltar i både linjefunktion och verksamhetsprojekt med fokus på styrning, rapportering och beslutshantering. Rollen kräver struktur, analytisk förmåga och förmåga att bidra strategiskt samt operativt.Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Samla in, analysera och presentera beslutsunderlag
Delta i planering och uppföljning, inklusive prognoser, nyckeltal och rapportering till styrgrupper och ledning
Utveckla och förbättra arbetssätt, processer och rapporteringsstrukturer
Bidra till uppdatering av styrande dokument, rutiner och stödprocesser
Paketera och presentera material på ett tydligt och användbart sätt för olika mottagare
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst 10 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av kvalificerat arbete som Business Controller, Financial Controller eller motsvarande analytisk roll i en komplex organisation (med en komplex organisation avses en organisation med stora anläggnings- och infrastrukturprojekt med flera interna och externa intressenter, med höga krav på tidplaner och säkerhet). Relevant högskoleutbildning inom ekonomi, finans. Minst 2 års erfarenhet av portfölj-, program- eller projektstyrning, inklusive uppföljning och rapportering av investerings- eller utvecklingsportföljer. Kunskaper i Excel och PowerPoint, samt minst 2 års erfarenhet av att skapa beslutsunderlag och rapporter för ledningsnivå.
Meriterande
Minst 12 års erfarenhet av kvalificerat controllerarbete i större eller komplexa organisationer. Minst 1 års erfarenhet från att arbeta med verksamhetsutveckling Minst 5 års erfarenhet av att arbeta i gränssnittet mellan linje, projekt och portfölj, inklusive stöd till styrgrupper eller ledningsgrupper. Minst 1 års erfarenhet av UBW (Agresso) och/eller Antura Projects eller liknande ekonomisystem/portföljverktyg. Minst 3 års erfarenhet från statlig myndighet eller reglerad verksamhet, där formella beslutsvägar och dokumentationskrav är centrala Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
