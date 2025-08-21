Business Controller
2025-08-21
Sedan starten år 2013 har vi specialiserat oss på att utveckla smarta säkerhetstjänster som ger en tryggare vardag för våra kunder via säkerhetsupplysningar i mobilen. Idag är vi ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag med cirka 30 medarbetare på plats i Stockholm. www.tryggsam.se
Business Controller till Tryggsam
Tryggsam fortsätter att expandera sin verksamhet och som ett led i utvecklingen söker man nu en driven och nyfiken Business Controller till teamet i Danvikscenter. Då detta är en ny tjänst hos Tryggsam finns möjligheter för dig att vara med och forma såväl arbetssätt som roll tillsammans med ledningen.
Detta är en perfekt roll för dig som vill utvecklas inom ekonomistyrning och business controlling i en dynamisk och snabbväxande organisation. Rapportering sker till VD.
Som Business Controller arbetar du nära ekonomiansvarig och affärsteamet i en bred och utvecklande roll där du bl.a. stöttar verksamheten med:
Finansiell analys & rapportering
Budget & Prognos
Affärsstöd & Lönsamhetsanalys
Intern kontroll & Processförbättringar
Du kommer att arbeta i Excel och BI-verktyg för att hantera data och skapa rapporter men också för att standardisera och automatisera ekonomiska analyser och processer.
Erfarenhet & kompetens
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi, finans eller motsvarande och som har ett stort intresse för affärsanalys och finansiell rapportering.
Vidare har du erfarenhet av att arbeta som controller med förståelse för nyckeltal, budget och prognosarbete.
Systemmässigt är du van att arbeta i MS Excel och att hantera stora datamängder. Erfarenhet av ekonomisystem och BI-verktyg är meriterande men inget krav.
Som person
Som person

Du är en analytisk problemlösare med starkt driv och vilja att lära. Du är strukturerad, ansvarstagande och trivs med att samarbeta. Din nyfikenhet och kommunikativa förmåga gör att du har lätt för att samarbeta med andra och snabbt kommer in i teamet.
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Placering: Nyrenoverade lokaler i Danvikscenter, Stockholm
Start: Enligt överenskommelse
Hos Tryggsam ges du möjlighet att växa både personligt och professionellt i en dynamisk och innovativ miljö.
Har du frågor rörande tjänsten eller rekryteringsprocessen får du gärna kontakta ansvarig rekryteringskonsult;
Niklas Almquist, niklas@avantirekrytering.se
Låter detta som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan till oss. Urval kommer att ske löpande och vi ser fram emot att få din ansökan så snart som möjligt.
Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via email.
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
