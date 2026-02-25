Business Controller - konsultuppdrag via Poolia
Nu söker vi på Poolia en erfaren Business Controller för ett konsultuppdrag hos en global industrikoncern verksam inom teknik- och energisektorn. Uppdraget är placerat i Västerås med start i mars och beräknas pågå till september, med möjlighet till förlängning.
Tjänsten är ett konsultuppdrag med anställning hos Poolia och arbete på plats hos kund. En hybridlösning tillämpas där du har möjlighet att arbeta hemifrån 2-3 dagar per vecka.Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
I denna rollen som Business Controller har du det övergripande controlleransvaret för bolagets centrala funktioner och supportverksamhet. Du arbetar nära chefer och agerar som ett tryggt och proaktivt affärsstöd i frågor som rör ekonomisk prestation, planering och prognostisering. Ditt arbete bidrar till att säkerställa en effektiv och hållbar organisation.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
• Säkerställa korrekt finansiell rapportering av resultat- och balansräkning samt kassaflöde i enlighet med gällande regelverk
• Ansvara för månads-, kvartals- och årsbokslut samt tillhörande managementrapportering
• Koordinera och följa upp budget- och prognosarbete för centrala funktioner
• Analysera och följa upp kostnader, identifiera effektiviseringsmöjligheter samt utveckla finansiella processer
• Samordna finansiella aktiviteter över flera avdelningar och säkerställa att affärsmål linjerar med finansiella mål
Vem är du?
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av att arbeta som controller, med planering och finansiell analys och som trivs i en verksamhetsnära roll med många kontaktytor.
Vi ser att du har:
• Cirka 10 års erfarenhet i rollen som controller eller annan relevant ekonomifunktion
• Akademisk examen inom ekonomi, finans eller liknande område
• Mycket goda kunskaper i Excel samt erfarenhet av finansiella system och rapporteringsverktyg
• Ett starkt intresse för digitala lösningar
• Förmåga att bygga förtroendefulla relationer och samarbeta med olika delar av organisationen
• Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och trivs i en föränderlig miljö där du får ta ansvar och driva arbetet framåt.
Låter det intressant?
Urval och presentation av kandidater sker löpande - vi ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Om verksamheten
Poolia är ett rekryterings- och bemanningsföretag - men vi ser oss framför allt som experter på att hitta och matcha rätt kompetens.
Vi är övertygade om att det alltid är människorna som gör skillnad. Det är individer som skapar resultat, och rätt person på rätt plats är avgörande för att bygga framgångsrika och hållbara organisationer.
