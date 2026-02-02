Business Controller - Interimuppdrag inom finans
People of Interim & Finance Sweden AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-02-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos People of Interim & Finance Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Uppsala
, Nyköping
, Västerås
eller i hela Sverige
Om uppdraget
Vi söker en senior och självgående Business Controller för ett kvalificerat interimuppdrag inom finansiell verksamhet. Uppdraget innebär ett tydligt ansvar för ekonomisk uppföljning, analys och beslutsstöd till både ledning och affärsverksamhet. Rollen innebär nära samarbete med CFO, övriga ekonomifunktioner samt verksamheten.
Detta är ett uppdrag för dig som är trygg i controllerrollen, van att ta ansvar och som snabbt kan sätta dig in i komplexa finansiella flöden.
Uppdragets omfattningOmfattning: 100 %
Period: mars 2026 - september 2026
Placeringsort: Stockholm
Rapporterar till: CFO
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
I rollen som Business Controller ansvarar du för att leverera relevant, korrekt och beslutsstödjande ekonomisk information. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Ansvar för ekonomiska moment kopplade till månads-, kvartals- och årsbokslut
Löpande ekonomisk rapportering till ledning och verksamhet
Resultat- och avvikelseanalyser samt uppföljning av nyckeltal
Kostnads- och budgetuppföljning
Hantering och uppföljning av leverantörsfakturor
Stöd och rådgivning till affärsverksamheten i ekonomiska och finansiella frågor
Medverkan i utveckling och förbättring av ekonomiska processer och arbetssätt
Kravställning och deltagande i ekonomirelaterade utvecklingsinitiativ
Kvalifikationer och erfarenhet
För att lyckas i uppdraget ser vi gärna att du har:
Ca 4-5 års erfarenhet som Business Controller inom bank, finansbolag eller liknande finansiell verksamhet
Erfarenhet av utlånings- och leasingverksamhet
God vana av att arbeta med och utveckla ekonomiska processer och rutiner
Mycket god systemvana, gärna inom Cognos
Meriterande om du har arbetat med avancerade analys- och BI-verktyg
Som person är du driven, lösningsorienterad och trygg i din roll. Du är van att arbeta självständigt, samtidigt som du trivs i samarbete med andra och bidrar till ett positivt teamklimat.
KompetensnivåKompetens: Hög generalistkompetens eller mycket hög specialistkompetens
Erfarenhet: Lång erfarenhet av komplexa uppdrag med mycket hög kvalitet
Ledarskap: Tar ansvar för och kan leda större arbetsgrupper vid behov
Självständighet: Mycket hög arbetar proaktivt och med stort eget ansvar
Vi svarar gärna på frågor
För frågor om tjänsten kontakta Marcus Ström, marcus.strom@peopleoffinance.se
. Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
People of Finance & Interim är rekryterings- och konsultföretaget för marknadens mest eftertraktade kandidater och företag. Att söka denna möjlighet genom oss ger rätt person goda möjligheter till en spännande karriärutveckling både nu och i framtiden. Vi sitter med fler spännande interimsuppdrag samt rekryteringar och genom att söka en roll genom oss kan också fler intressanta möjligheter dyka upp, utöver denna möjlighet. Glöm inte att följa vår LinkedIn för att ta del av spännande uppdrag och karriärmöjligheter - klicka här för att följa.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sökord: Controller, Business Controller, bank, finans Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare People of Interim & Finance Sweden AB
(org.nr 559474-6249) Jobbnummer
9716757