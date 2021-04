Business Analyst Nexer Karlskrona - Nexer AB - Datajobb i Karlskrona

Nexer AB / Datajobb / Karlskrona2021-04-15Nexer expanderar och vi söker nu fler tekniska BA-konsulter till vårt kontor i Karlskrona. Vi söker dig med några års erfarenhet inom området och är en vass analytiker med fokus på kvalitet. Som BA-konsult hos oss kommer du att arbeta med varierande uppdrag ute hos våra kunder med främsta fokus på att hjälpa verksamheten att omvandla idéer och strategier till verklighet. Hos oss har du självklart möjlighet till att vidareutvecklas och för den som vill ligga i framkant erbjuds utbildningar och certifieringar.Hur ser rollen ut?I rollen som BA-konsult kommer du att ansvara över att samla in krav om förändringar och förbättringar av olika system som används ute i verksamheten. Du kommer att ha daglig kontakt med användare och intressenter för att identifiera utvecklingsområden och även med utvecklingsteamen för att diskutera lösningarna. Vidare kommer du att leda dagliga aktiviteter för att säkerställa att systemen är uppdaterade och producerar värde för verksamheten. Uppdragen är av varierande karaktär och vi ser därför att du har lätt för att sätta dig in i nya verksamheter och system. Uppdragen finns dels på vårt kontor samt ute hos våra kunder, därför är resor inom närområdet en del av vardagen.2021-04-15Eftergymnasial utbildning inom IT.Erfarenhet av att arbeta med att fånga och hantera både funktionella och icke-funktionella krav från verksamheten samt kunna diskutera med utvecklingsteamen.Erfarenhet av att skriva kravspecifikationer, processkartläggning och user stories för utveckling och upphandling av system och tjänster.'Erfarenhet av agilt kravarbeteErfarenhet av GIT, Jira och KanbanDu behärskar såväl engelska som svenska.Meriterande med erfarenhet av projektledning och användbarhetsarbeteMeriterande med erfarenhet kring framtagning av digitala tjänsterVi ser gärna att du har erfarenhet från olika områden inom IT och skiftande verksamheter. Du är öppen, kommunikativ och att du triggas av att prova på nytt och utmana dina gränser. Vi har en affärsmässig och kundorienterad attityd, samt vi uppskattar förmågan att snabbt ta till sig ny information och omvandla den till kreativa lösningar. Hos oss på Nexer vill många dela med sig av sina kunskaper till andra samt lyssna och lära och vi hoppas att du är likaså!Hur är Nexer som arbetsgivare?På Nexer tänker vi att varje ny idé, varje innovation och ny bekantskap är ett löfte om en bättre framtid. För dig, för våra kunder och för världen vi lever i.Framtiden är inte en avlägsen dröm, den skapas av handlingarna vi gör idag. Hos Nexer får du möjlighet att drömma stort, tänka smart och se till att saker verkligen händer. Vi tar visionära idéer och skapar konkreta strategier. Vi använder teknik som verktyg för framsteg och hittar nya sätt att kommunicera på.Vi arbetar värdestyrt och lägger vårt hjärta i allting vi gör. Du får nära till dem som fattar beslut och du kan alltid vara med och påverka. Jobbar du på Nexer får du en stark arbetsgivare med internationell närvaro och stora möjligheter att utvecklas.Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan här nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via e-post, men har du frågor om tjänsten eller Nexer, hör av dig till vår rekryterare Susann Nilsson på susann.nilsson@nexergroup.com . Vi tar löpande emot ansökningar, så vänta inte med att söka!Mer om NexerVi leder förändringen och strävar hela tiden efter att hitta nya tekniska lösningar. Finns det ett smartare sätt att göra någonting, så hittar vi det. Vi utmanar oss själva varje dag att tänka utanför ramarna och hjälper våra kunder att hela tiden ligga steget före. Tjänster inom digitalisering, IT och R&D ger ökad kundnytta och tillväxt för organisationer både på den svenska och globala marknaden. Vi har också utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien - två gånger.Vårt stora samhällsengagemang i Star for Life, Mitt Liv, Pink Programming och Kodcentrum ger även dig som medarbetare möjlighet att göra verklig skillnad.Nexer är entreprenörsdrivet och har över 1500 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i nio länder och på fler än 20 orter i Sverige. Nexer är en del av Danir-koncernen och hette tidigare Sigma IT.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-15Nexer AB5693274