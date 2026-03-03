Business Analyst
Soros Consulting AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-03-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Placering: Stockholm (Solna)
Vi söker nu en Business Analyst med energi, nyfikenhet och en stark grund inom kravhantering och IT. Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan verksamhet och teknik - och som har erfarenhet från exempelvis Supply Chain, logistik, affärssystem eller verksamhetsförändring.
Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö där uppdragen varierar i omfattning och komplexitet.
Om rollen
Som Business Analyst kommer du att arbeta med olika initiativ och projekt i nära samarbete med både IT och verksamhet. Du omsätter mål och idéer till konkreta och genomförbara uppdrag, leder förstudier och ansvarar för att fånga, strukturera och förtydliga krav.
Du kommer att:
Omsätta verksamhetsmål och idéer till strukturerade initiativ
Genomföra förstudier och behovsanalyser
Fånga och strukturera grundläggande krav
Leda och driva kravarbetet till verifierbara och entydiga krav
Faciliterar workshops och samverka med olika intressenter
Arbeta i större initiativ i nära samarbete mellan verksamhet och IT
Bidra till utveckling och förbättring av processer
Rollen innebär många kontaktytor och kräver god förmåga att analysera data, krav, organisation och sammanhang för att hitta bättre lösningar. Publiceringsdatum2026-03-03Kravprofil för detta jobb
För att vara aktuell för uppdraget behöver du ha:
Minst 3 års erfarenhet i rollen som Business Analyst
Erfarenhet från affärssystem och gärna Supply Chain
Relevant akademisk examen eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av att arbeta i större initiativ och i gränslandet mellan verksamhet och IT
Förmåga att nätverka och samarbeta med intressenter på olika nivåer
Erfarenhet av att leda och driva workshops
Erfarenhet av att utveckla eller ta fram nya processer
Kunskap inom agila metoder och praktisk erfarenhet av agilt arbetssätt
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Vi söker dig som
Är analytisk och strukturerad
Har lätt för att skapa helhetsperspektiv
Är kommunikativ och relationsskapande
Är självgående och lösningsorienterad
Trivs i en miljö med varierande uppdrag och utmaningar
Uppdragsinformation
Placeringsort: Stockholm (Solna)
Omfattning: Heltid
Flexibilitet: Möjlighet till visst flexibelt arbete
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett specialistbolag inom konsult- och rekryteringslösningar. Vi matchar kvalificerade specialister och ledare med organisationer där kompetens, driv och personlighet gör verklig skillnad. Vi arbetar nära både kund och kandidat och säkerställer en professionell, transparent och kvalitativ process från första kontakt till signerat avtal.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9774821