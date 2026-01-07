Business Analyst
2026-01-07
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en Business Analyst till ett uppdrag med fokus på digital transformation. Rollen innebär att arbeta med krav från tidig förtydligande och dokumentation, ända fram till validering under implementering och testning. En central del av uppdraget är att analysera och förbättra användarresor från början till slut över flera kanaler, och säkerställa att lösningarna både möter affärens behov och användarnas förväntningar.
Som Business Analyst kommer du också att definiera och följa upp nyckeltal kopplade till adoption, prestanda och skalbarhet. Uppdraget inkluderar att ta fram övergripande affärs- och funktionsdesign samt säkerställa tydlig spårbarhet mellan krav och levererade lösningar. Du kommer att samarbeta nära med produktledning, design, arkitektur och utvecklingsteam. Allt arbete ska följa gällande regelverk, såsom PSD2, GDPR, AML och EAA. Uppdraget sker i en agil miljö och omfattar flera europeiska marknader.Publiceringsdatum2026-01-07Kvalifikationer
Praktisk erfarenhet av arbete i agila leveransmiljöer, gärna med skalade ramverk som SAFe
5-8 års erfarenhet som Business Analyst inom digitala finansiella tjänster
Dokumenterad förmåga att definiera, hantera och dokumentera krav och affärsprocesser med modelleringsmetoder som BPMN och UML
Erfarenhet av initiativ som omfattar flera europeiska marknader
