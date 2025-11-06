Business Analyst
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Södertälje Visa alla datajobb i Södertälje
2025-11-06
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Södertälje
, Botkyrka
, Järfälla
, Sundbyberg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Business Analyst
Rollbeskrivning
Vi söker en Business Analyst som tar helhetsansvar för kravbilden i ett utvecklingsinitiativ för intranät och interna kommunikationsplattformar. Du uppdaterar och kvalitetssäkrar befintligt underlag (intervjuer, personas, krav) och omvandlar det till spårbara tekniska krav för fortsatt utveckling. Omfattning: 100%. Arbetssätt: hybrid.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Analysera och revidera befintligt material: intervjuer, personas, användarresor och insamlad kravbild.
Strukturera, dokumentera och prioritera krav samt säkerställa spårbarhet från behov till lösning.
Översätta verksamhetskrav till tydliga, verifierbara tekniska krav och acceptanskriterier.
Förvalta och uppdatera centrala artefakter: kravspecifikationer, processflöden och backlog.
Samordna intressenter i en komplex, internationell miljö och driva arbetet framåt.
Bidra till kontinuerlig förbättring i nära samarbete med produkt- och utvecklingsteam.Kvalifikationer
Erfarenhet som Business Analyst eller liknande i större, globala organisationer.
Dokumenterad förmåga att strukturera, dokumentera och prioritera krav.
Van att arbeta operativt och självständigt med driv att leverera.
Erfarenhet av personas, användarresor, intervjuer och behovsanalys.
Förståelse för att översätta verksamhetskrav till tekniska lösningar.
Tidigare arbete med intranät, interna kommunikationsplattformar eller liknande system.
Erfarenhet av internationella miljöer med många användargrupper och roller.
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av agila arbetssätt (Scrum/Kanban).
Kunskap om SharePoint, Microsoft 365 eller liknande plattformar.
Bakgrund inom UX, produktledning eller förändringsledning.
Start/Längd
Start: 2025-11-03
Längd: till och med 2026-06-30 (möjlighet till förlängning enligt överenskommelse)
Plats
Södertälje (hybrid)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
151 34 SÖDERTÄLJE Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9592761