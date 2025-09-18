Business Analyst
2025-09-18
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en Business Analyst med fokus på att fånga upp och omsätta verksamhetens behov till effektiva IT-lösningar.
I rollen ansvarar du för den operativa dialogen med verksamheten för att säkerställa att krav och önskemål tas om hand på bästa sätt utifrån teknik, utveckling och förvaltning. Du har en kommunikativ förmåga som gör att du enkelt kan översätta affärsbehov till tydliga lösningar som utvecklingsteam kan arbeta vidare med.
Ansvarsområden
Genomföra kravinsamling på detaljnivå för att säkerställa att både befintliga och nya applikationer uppfyller verksamhetens behov
Översätta affärens önskemål till IT-leverabler och lösningar för att säkra kvalitet i leveransen
Stötta utveckling och testning för att bidra till bästa möjliga resultat
Medverka i framtagandet av roadmaps och strategier genom kontinuerlig dialog med intressenter
Omvandla verksamhetsbehov till funktionella och icke-funktionella krav som kan hanteras i utvecklingsprocessen
Ansvara för dokumentation av krav och funktionella lösningar
Bidra till utvecklingen och efterlevnaden av målarkitektur i nära samarbete med arkitekter
Kunskap inom spårbarhet och kravhantering
Erfarenhet av att samla in och hantera krav i komplexa IT-miljöer
Förmåga att översätta verksamhetsbehov till tekniska lösningar
God kommunikativ och samarbetsinriktad förmåga
Erfarenhet av att arbeta med både funktionella och icke-funktionella krav
Vana att samarbeta nära utvecklingsteam och arkitekter
Meriterande
Erfarenhet av arkitekturarbete är ett plus men inget krav
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
111 22 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 0142-150 00 Jobbnummer
