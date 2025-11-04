Burger King Jönköping
B.King Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Jönköping Visa alla restaurangbiträdesjobb i Jönköping
2025-11-04
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos B.King Group AB i Jönköping
, Gislaved
, Kungsbacka
, Göteborg
, Kungälv
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av ett starkt team där tempot är högt, arbetsglädjen stor och där varje dag bjuder på nya utmaningar? Vi på Burger King Jönköping söker nu engagerade medarbetare som vill vara med och leverera riktigt bra service och god mat till våra gäster.
Som medarbetare hos oss arbetar du i ett sammansvetsat team där alla hjälps åt för att ge gästen den bästa upplevelsen. Arbetsuppgifterna varierar mellan att ta beställningar, tillaga våra produkter, hålla rent och snyggt i restaurangen samt bidra till en positiv atmosfär.
Vi söker dig som är ansvarsfull, trivs med att arbeta i ett högt tempo och tycker om att möta människor. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet från restaurangbranschen - viktigast är din inställning, vilja att lära dig och förmåga att samarbeta.
Hos oss får du en arbetsplats där engagemang uppskattas och där det finns goda möjligheter att utvecklas och växa inom företaget. Vi erbjuder introduktion och utbildning, flexibla arbetstider och en arbetsmiljö där vi har roligt tillsammans.
Om du tycker att detta låter som något för dig, tveka inte att skicka in din ansökan. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig.
Välkommen till Burger King Jönköping - där vi gör varje gästupplevelse till något extra. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: oliwer@bking.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BK Jönköping". Arbetsgivare B.King Group AB
(org.nr 556643-3651)
Hästhovsvägen 2 (visa karta
)
554 54 JÖNKÖPING Arbetsplats
Burger King Kontakt
Distriktschef
Oliwer Stigh Oliwer@bking.se 0722511695 Jobbnummer
9589041