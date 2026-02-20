Budgetcontroller (vikariat)
2026-02-20
Letar du efter en roll där du har möjlighet att bidra till en hel kommuns arbete med ekonomi? Vill du vara en del i vår kommunkoncerns fortsatta övergripande utveckling?
Köpings kommun söker nu en budgetcontroller till ekonomiavdelningen på kommunledningsförvaltningen för en mammaledighet. Vi söker dig som vill ha en central roll i arbetet med att samordna och utveckla budget, prognos och uppföljning i samarbete med våra förvaltningar och bolag.
Ekonomiavdelningen ingår i kommunledningsförvaltningen tillsammans med kansli-, personal-, säkerhets-, kommunikations- och näringslivsavdelningen. Ekonomiavdelningen består av 10 medarbetare som alla på ett eller annat sätt arbetar med ekonomi. Förvaltningen har ett kommunövergripande uppdrag och håller ihop centrala processer kring bland annat ekonomi, personal och kvalité. Genom ett styrande och stödjande förhållningssätt skapar vi största möjliga nytta för kommunens verksamheter och bidrar till att kommunens mål uppfylls.
Som budgetcontroller hos oss är du processledare för budget- och uppföljningsprocessen, vilket betyder att du är ansvarig för, och håller ihop, det kommunövergripande arbetet med budget, prognos och uppföljning. Du ansvarar för att kommunens övergripande rapportering av månads-, delårs- samt årsredovisning sker enligt vår styrmodell och gällande regelverk.
I ditt arbete ingår kontinuerlig omvärldsbevakning. Du ansvarar för att följa upp och analysera utvecklingen av skatteintäkter, statsbidrag och investeringar. Statistik kopplat till befolkningsprognoser och verksamhet är andra områden som du också involveras i.
Vi kan erbjuda dig ett utvecklande arbete i en samhällsviktig organisation med en bredd av olika spännande verksamheter som alla bidrar till samhällsnytta. Tillsammans med dina kollegor kommer du få vara en del i utveckling och styrning av en hel kommunkoncerns övergripande arbete inom ekonomiområdet utifrån vår förvaltnings ledord; stödja och styrning.Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleutbildning inom ekonomi och som har arbetat några år med kvalificerat ekonomiarbete. Meriterande om har du erfarenhet av arbete med ekonomi inom kommunal och/eller offentlig verksamhet med systemet Raindance eller likartat system. Du har god förmåga att hantera ekonomisystem, är en fena på Excel och kanske har du också erfarenhet av att arbeta i ett beslutsstödsystem? Erfarenhet av att driva och leda projekt-, förändrings- och/eller utvecklingsarbete är även det ett plus.
Som person behöver du vara noggrann och kvalitetsmedveten och framför allt behöver du ha ett stort engagemang och intresse för att påverka frågorna inom ditt område. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter samt har en förmåga att snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt utifrån aktuella förutsättningar.
Vi behöver dig som har ett konsultativt förhållningssätt och god samarbetsförmåga som gör det lätt att skapa goda relationer. Du kan se kopplingen mellan ekonomi, resultat, verksamhet samt måluppfyllelse och bidrar med din pedagogiska förmåga till att skapa en god förståelse för de ekonomiska termerna. Att leverera bra service och ha ett fint bemötande är en självklarhet för dig och vi tror att du är en person som ser vad som behöver göras och tar initiativ till att få det gjort. Vi ser gärna att du också är nytänkande och driftig i ditt förhållningssätt vilket bidrar till att driva verksamheten framåt till goda resultat.
ÖVRIGT
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
