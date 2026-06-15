Budbilsförare
MG Allservice AB / Fordonsförarjobb / Mjölby Visa alla fordonsförarjobb i Mjölby
2026-06-15
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MG Allservice AB i Mjölby
, Linköping
, Helsingborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Vi söker nu engagerade budbilschaufförer som vill bli en del av vårt team i produktionen av vår verksamhet. Att arbeta som budbilsförare hos oss innebär mer än att bara köra bil. Du är ansiktet utåt mot våra kunder och spelar en viktig roll i att leverera service i toppklass. Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Utkörning och upphämtning av paket och gods
Lastning, sortering och omlastning på terminalen
Säker hantering av försändelser
Kundkontakt med fokus på service och professionalitet
Krav:
B- körkort för manuell bil
Talar och skriver svenska
Meriterande att tidigare har arbetat inom logistik eller som budbilsförare.
Anställningsform: Timanställd på 6 månader som tillträda till tillsvidare.
Tillträde: Omgående
Ansökan: Skicka din ansöka med CV och ett kort personligt brev till nourshan@mgallservice.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: nourshan@mgallservice.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MG Allservice AB
(org.nr 559438-9602) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9964851