Budbilsförare

MG Allservice AB / Fordonsförarjobb / Mjölby
2026-06-15


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Vi söker nu engagerade budbilschaufförer som vill bli en del av vårt team i produktionen av vår verksamhet. Att arbeta som budbilsförare hos oss innebär mer än att bara köra bil. Du är ansiktet utåt mot våra kunder och spelar en viktig roll i att leverera service i toppklass.

Publiceringsdatum
2026-06-15

Dina arbetsuppgifter
Utkörning och upphämtning av paket och gods
Lastning, sortering och omlastning på terminalen
Säker hantering av försändelser
Kundkontakt med fokus på service och professionalitet

Krav:
B- körkort för manuell bil
Talar och skriver svenska
Meriterande att tidigare har arbetat inom logistik eller som budbilsförare.

Anställningsform: Timanställd på 6 månader som tillträda till tillsvidare.
Tillträde: Omgående

Ansökan: Skicka din ansöka med CV och ett kort personligt brev till nourshan@mgallservice.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: nourshan@mgallservice.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
MG Allservice AB (org.nr 559438-9602)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9964851

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