Budbilsförare
Sasi Transport o städ AB / Fordonsförarjobb / Botkyrka
2026-03-04
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sasi Transport o städ AB i Botkyrka
Vi söker en erfaren och ansvarsfull chaufför till fasta körningar tre dagar i veckan i Stockholm.
Detta är en roll för dig som trivs i högt tempo, levererar med kvalitet och tar fullt ansvar för ditt arbete
Arbetstider (fasta dagar)
Måndag: 15:00 - 21:00
Torsdag: 08:30 - 17:00
Söndag: 12:00 - 21:00
Punktlighet är ett krav. Leveranserna är tidsstyrda och kunderna förväntar sig precision.
Måndag & Söndag Hemleverans av matkassar till privatkunder.
Tempot är högt, rutterna är optimerade och marginalerna små. Du behöver vara effektiv, strukturerad och kunna hantera stress.
Torsdag Leverans av frukt och grönsaker till privatkunder.
Noggrannhet, ansvar och professionellt kundbemötande är avgörande.
Ersättning Prestationsbaserad ersättning per stopp. Inkomsten påverkas av antal leveranser.
Vi söker dig som:
Har B-körkort för manuell växellåda (krav)
Har dokumenterad god körvana
Kör lugnt, säkert och skadefritt
Har mycket god lokalkännedom i Stockholm
Är van att arbeta självständigt utan ständig uppföljning
Klarar fysiskt arbete (lyft och många stopp per pass)
Är stresstålig och lösningsorienterad
Är punktlig - alltid
Talar och förstår svenska/engelska
Personliga egenskaper vi värdesätter högt:
Ansvarstagande: Du ser bilen och lasten som ditt ansvar
Effektiv: Du håller tempo utan att slarva
Professionell: Du representerar företaget hos kund
Stabil: Du behåller lugnet även när schemat är tight
Initiativtagande: Du löser problem istället för att skapa dem Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@sasistäd.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sasi Transport o städ AB
(org.nr 559384-2346) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sasi Transport & städ AB Jobbnummer
9778139