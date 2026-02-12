Budbilsförare
Hirely AB / Fordonsförarjobb / Karlstad Visa alla fordonsförarjobb i Karlstad
2026-02-12
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Karlstad
, Säffle
, Nacka
, Sunne
, Mariestad
eller i hela Sverige
Vi söker nu en ansvarsfull och serviceinriktad budbilschaufför i Karlstad åt en av våra kunder inom transport och logistik. Tjänsten passar dig som trivs med ett självständigt arbete och vill bidra till säkra och punktliga leveranser.Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Som budbilschaufför ansvarar du för att leverera paket och gods till företag och privatpersoner inom Karlstad med omnejd. Du är företagets ansikte utåt och har en viktig roll i att skapa en positiv kundupplevelse.Dina arbetsuppgifter
Distribuera paket och gods enligt planerade körscheman
Lasta och lossa fordon
Säkerställa att leveranser sker i tid och med hög kvalitet
Ha daglig kontakt med kunder och mottagare
Ansvara för fordonets skick och rapportera eventuella avvikelser
Följa gällande trafikregler och säkerhetsrutinerKvalifikationer
B-körkort
God körvana och trygg i trafiken
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande vana av mobil eller handdator
God fysik då tunga lyft kan förekomma
Meriterande
Erfarenhet av arbete som budbilschaufför eller chaufför
Lokalkännedom i Karlstad
Erfarenhet av distributionskörning
Om dig
Du är punktlig, ansvarstagande och har ett professionellt bemötande. Du trivs med att arbeta självständigt, är lösningsorienterad och har en god servicekänsla.
Om anställningen
Omfattning: Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Placering: Karlstad
Arbetstider: Varierande arbetstider
Start: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
652 24 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9737935