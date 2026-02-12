Budbilsförare

Hirely AB / Fordonsförarjobb / Karlstad
2026-02-12


Vi söker nu en ansvarsfull och serviceinriktad budbilschaufför i Karlstad åt en av våra kunder inom transport och logistik. Tjänsten passar dig som trivs med ett självständigt arbete och vill bidra till säkra och punktliga leveranser.

Publiceringsdatum
2026-02-12

Om tjänsten
Som budbilschaufför ansvarar du för att leverera paket och gods till företag och privatpersoner inom Karlstad med omnejd. Du är företagets ansikte utåt och har en viktig roll i att skapa en positiv kundupplevelse.

Dina arbetsuppgifter
Distribuera paket och gods enligt planerade körscheman
Lasta och lossa fordon
Säkerställa att leveranser sker i tid och med hög kvalitet
Ha daglig kontakt med kunder och mottagare
Ansvara för fordonets skick och rapportera eventuella avvikelser
Följa gällande trafikregler och säkerhetsrutiner

Kvalifikationer
B-körkort
God körvana och trygg i trafiken
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande vana av mobil eller handdator
God fysik då tunga lyft kan förekomma

Meriterande

Erfarenhet av arbete som budbilschaufför eller chaufför
Lokalkännedom i Karlstad
Erfarenhet av distributionskörning

Om dig

Du är punktlig, ansvarstagande och har ett professionellt bemötande. Du trivs med att arbeta självständigt, är lösningsorienterad och har en god servicekänsla.

Om anställningen
Omfattning: Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Placering: Karlstad
Arbetstider: Varierande arbetstider
Start: Enligt överenskommelse

Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
652 24  KARLSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9737935

