Budbilsförare - Heltid

Vi söker nu en budbilsförare på heltid i Jönköping till en växande verksamhet inom transport och logistik. Tjänsten passar dig som trivs med ett rörligt arbete, tar ansvar och gillar att ge god service.Publiceringsdatum2026-01-29Om tjänsten
Som budbilschaufför ansvarar du för att leverera paket och gods till företag och privatpersoner på ett säkert, effektivt och serviceinriktat sätt. Du är företagets ansikte utåt och har en viktig roll i att skapa en positiv kundupplevelse.Dina arbetsuppgifter
Distribuera paket och gods enligt planerade körscheman
Lasta och lossa fordon
Säkerställa att leveranser sker i tid och med god kvalitet
Ha daglig kontakt med kunder och mottagare
Ansvara för fordonets skick och rapportera eventuella avvikelser
Följa trafikregler samt företagets säkerhetsrutinerKvalifikationer
B-körkort (manuell växellåda)
God körvana och trygg i att köra i stadstrafik
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande vana av att använda mobiltelefon eller handdator i arbetet
God fysik då tunga lyft kan förekomma
Meriterande
Erfarenhet av arbete som chaufför eller budbilsförare
Lokalkännedom i Jönköping med omnejd
Erfarenhet av distributionskörning
Om dig
Du är ansvarsfull, punktlig och har ett professionellt bemötande. Du trivs med att arbeta självständigt, är lösningsorienterad och klarar av ett stundtals högt tempo. Servicekänsla och noggrannhet är en självklar del av ditt arbetssätt.
Om anställningen
Heltid
Placering: Jönköping
Arbetstider: Varierande arbetstider kan förekomma
Start enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
