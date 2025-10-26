Budbilschaufför i Jönköping
2025-10-26
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Värnamo
Budbilschaufför - Matleveranser i Jönköping
Vi söker dig som vill bli en del av vårt team och bidra till att företag och privatpersoner får sina matvaror levererade med ett leende!Publiceringsdatum2025-10-26Om tjänsten
Som budbilschaufför ansvarar du för att:
Lasta din bil med varor inför dagens körningar
Leverera matvaror till företag och privatpersoner enligt planerad rutt
Säkerställa att varje kund får sin leverans i tid och med hög servicekänsla
Du utgår från vår terminal i Jönköping, där bilarna står parkerade. Till en början arbetar du måndagar och tisdagar, men för rätt person finns möjlighet till fler dagar framöver.
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Stresstålig och ansvarstagande
Noggrann och serviceinriktad
Självständig men trivs med att vara en del av ett team
Det är ett plus om du har erfarenhet av liknande arbete eller känner till Jönköping med omnejd. B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder
Ett fritt och omväxlande jobb
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö
Möjlighet till fler arbetspass och utveckling inom företaget
Placering: Jönköping
Arbetstid: Måndagar och tisdagar (möjlighet till fler dagar framöver)
Krav: B-körkort
Vill du vara med och leverera mer än bara varor - vill du leverera service i toppklass?
Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: nathalie@nathaliesbudbil.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nathalies Budbil i Värnamo AB
(org.nr 559275-6463)
Herkulesvägen 7 (visa karta
)
553 03 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9574552