Budbilschaufför
2026-04-21
Om jobbet Vi behöver utöka vårt team i hjärtat av verksamheten - produktionen. Att vara budbilschaufför hos oss handlar inte bara om att kunna köra bil, utan även om att erbjuda en utmärkt service. Som budbilschaufför kommer du även att vara involverad i sortering och omlastning av paket som ska vidare till våra Terminaler.
Jobbet är på deltid och arbetstiderna kommer att vara under kvällstid.
Du kommer att utgå från vår Terminal i Växjö där du kör och levererar paket som står i vårt distrikt.
Du kommer även säkerställa att verksamheten fortskrider under kvällstid utan hinder samt noggrant se till så att gods kommer in och ut ur terminalen enligt tidtabell.
Med kollektivavtal säkerställer vi schyssta villkor för alla involverade parter, främjar en positiv arbetsmiljö och investerar i våra medarbetares välbefinnande. Ett viktigt steg för Instabee mot att skapa en mer jämlik och trivsam arbetsplats.
Om dig som söker tjänsten som Budbilschaufför: För att trivas och lyckas i den här rollen bör du vara en person som älskar service, då du kommer att vara i direkt kontakt med våra kunder. Vi tror att du trivs hos oss om du gillar en arbetsmiljö som är i ständig rörelse och där snabba förändringar är en del av vardagen. Du är pålitlig, noggrann och en problemlösare. Dessutom ser vi gärna att du trivs med att arbeta i team, då samarbete är en viktig del av rollen. Publiceringsdatum2026-04-21Kvalifikationer
B-körkort
Flytande i Svenska och Engelska
Meriterande med truckkort
Meriterande att tidigare ha arbetat inom logistikbranschen och/eller serviceyrke
Övrigt: Denna rekryteringsprocess består av personlighets- och logiktest via Alva Labs samt bakgrundskontroller via Verifiera för granskning av tidigare offentliga kriminalregister. Resultatet är offentlig information som hanteras konfidentiellt. Detta är obligatoriskt för alla rekryteringsprocesser på Instabee i Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7607283-1957865". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Instabee Group AB
(org.nr 559396-6236), https://career.instabee.com
352 50 VÄXJÖ
