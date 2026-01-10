Budbilschaufför
2026-01-10
Pilgrim Transport AB kör under Carrier Transport och söker en ansvarsfull och erfaren chaufför i Stockholm Vi letar efter dig som sätter kvalitet, noggrannhet och service i första rummet - varje dag, varje leverans.
Som budbilschaufför är du företagets ansikte utåt och ser till att varje leverans når fram i tid med ett leende. Vi söker dig som är ansvarsfull, serviceinriktad och trivs med ett självständigt arbete ute på vägarna. Du har god fysik, är punktlig och noggrann, samt sprider en positiv stämning i mötet med kunder. Flexibilitet och lösningsfokuserad
Dokumenterad erfarenhet av hemleveranser, bud- eller distributionskörning. Du är van att arbeta strukturerat och självständig
God lokalkännedom om Stockholm
BE körkort
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: Martin@Pilgrimtransport.se
