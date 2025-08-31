Budbilschaufför
2025-08-31
Vi på MG Allservice AB söker nu engagerade budbilschaufförer som vill bli en del av vårt team i produktionen - hjärtat av vår verksamhet. Att arbeta som budbilschaufför hos oss innebär mer än att bara köra bil. Du är ansiktet utåt mot våra kunder och spelar en viktig roll i att leverera service i toppklass.Publiceringsdatum2025-08-31Dina arbetsuppgifter
Utkörning och upphämtning av paket och gods
Lastning, sortering och omlastning på terminalen
Säker hantering av försändelser
Kundkontakt med fokus på service och professionalitet
Om dig som söker tjänsten som budbilschaufför:
För att trivas och lyckas i den här rollen bör du vara en person som älskar service, då du kommer att vara i direkt kontakt med våra kunder. Vi tror att du kommer trivs hos oss om du gillar en arbetsmiljö som är ständig rörelse och där snabba förändringar är en del av vardagen. Du är pålitlig, noggrann och en problemlösare. Dessutom ser vi gärna att du trivs med att arbeta i team.
Krav
B-körkort för manuell bil
Talar och skriver svenska och engelska
Meriterande att tidigare ha arbetat inom logistik och/ eller serviceyrke.
Arbetstid: Heltid/deltid enligt överenskommelse
Tillträde: Omgående eller enligt avtalSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till Nourshan@mgallservice.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: nourshan@mgallservice.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MG Allservice AB
(org.nr 559438-9602) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9483991