Budbilschaffuör - Heltid

Hirely AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-10-14


Publiceringsdatum
2025-10-14

Om tjänsten
Vi söker nu en budbilschaufför till en av våra kunder i Stockholm!
Som budbilschaufför blir du en viktig del av verksamheten och ansvarar för att leverera varor och paket på ett säkert, effektivt och serviceinriktat sätt. Du kommer att arbeta självständigt ute på vägarna, men är samtidigt en del av ett större team som värdesätter punktlighet, ansvar och god kundservice.

Dina arbetsuppgifter
Leverera och hämta varor och paket hos kunder

Säkerställa att leveranser sker i tid och med hög service

Hantera och lasta av/på gods i bilen

Hålla bilen i gott skick och följa trafiksäkerhetsrutiner

Dokumentera leveranser i digitalt system

Vi söker dig som

Har B-körkort och god körvana

Är serviceinriktad, pålitlig och stresstålig

Har god lokalkännedom i Stockholm med omnejd

Kan kommunicera på svenska eller engelska

Är punktlig och trivs med att arbeta självständigt

Meriterande

Erfarenhet av bud- eller distributionskörning

Truckkort eller erfarenhet av logistikarbete

Vi erbjuder

En trygg heltidsanställning i Stockholm

Kollektivavtal och marknadsmässig lön

God arbetsmiljö och stöttande kollegor

Möjlighet till utveckling inom transport och logistik

En varierad vardag där ingen dag är den andra lik

Så ansöker du
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Staffio

Jobbnummer
9557045

