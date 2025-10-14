Budbilschaffuör - Heltid
Vi söker nu en budbilschaufför till en av våra kunder i Stockholm!
Som budbilschaufför blir du en viktig del av verksamheten och ansvarar för att leverera varor och paket på ett säkert, effektivt och serviceinriktat sätt. Du kommer att arbeta självständigt ute på vägarna, men är samtidigt en del av ett större team som värdesätter punktlighet, ansvar och god kundservice.Dina arbetsuppgifter
Leverera och hämta varor och paket hos kunder
Säkerställa att leveranser sker i tid och med hög service
Hantera och lasta av/på gods i bilen
Hålla bilen i gott skick och följa trafiksäkerhetsrutiner
Dokumentera leveranser i digitalt system
Vi söker dig som
Har B-körkort och god körvana
Är serviceinriktad, pålitlig och stresstålig
Har god lokalkännedom i Stockholm med omnejd
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Är punktlig och trivs med att arbeta självständigt
Meriterande
Erfarenhet av bud- eller distributionskörning
Truckkort eller erfarenhet av logistikarbete
Vi erbjuder
En trygg heltidsanställning i Stockholm
Kollektivavtal och marknadsmässig lön
God arbetsmiljö och stöttande kollegor
Möjlighet till utveckling inom transport och logistik
En varierad vardag där ingen dag är den andra likSå ansöker du
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
