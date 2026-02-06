Brottsutredare
2026-02-06
Vill du bli en av oss och bidra till att bekämpa den kriminella ekonomin? Den systemhotande ekonomiska brottsligheten ökar och den kriminella ekonomin får allt större fokus.
Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor arbeta i åklagarledda förundersökningar, att bidra till samhällsnytta och förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Brottsbekämpningsavdelningens uppdrag är att förebygga, motverka och utreda ekonomisk brottslighet, allvarligt skatteundandragande, både nationellt och internationellt, och folkbokföringsbrott. I uppdraget ingår också brottsutredning och underrättelseverksamhet. Arbetet bedrivs utifrån Skatteverkets uppdrag inom området, inklusive myndighetssamverkan på nationell och regional nivå. Brottsutredningsenheten samverkar internationellt, bl. a inom Europol.
Du genomgår en utbildning för att kunna utföra uppdraget rättssäkert och effektivt. Det är viktigt att du har hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet. En viss anpassning av utbildningen sker med hänsyn till tidigare erfarenhet och kompetens. Det förekommer resor i tjänsten främst inom Sverige, men även internationella resor kan förekomma. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
Du tillhör en sektion på Brottsutredningsenheten inom Brottsbekämpningsavdelningen, med placering i Sundsvall. På en sektion är vi cirka 20 kollegor. Vid Brottsutredningsenheten arbetar ca 170 personer på orter i hela Sverige.
Du kommer som brottsutredare arbeta med att:
- driva och genomföra förundersökningar på uppdrag av åklagare om ekonomisk
brottslighet - främst skattebrott, bokföringsbrott och penningtvätt
- samverka tätt med åklagare genom hela utredningsprocessen och löpande presentera utredningsläget
- inhämta, strukturera, visualisera och analysera omfattande utredningsmaterial
- genomföra tillgångsutredningar inför återtagande av brottsvinster
- planera och genomföra tillslag med husrannsakan samt hantera beslag som exempelvis bokföring, telefoner, datorer eller värdebeslag
- hålla förhör med misstänkta, vittnen och andra relevanta personer, ibland i situationer där individen är anhållen eller häktad
- hantera och analysera digital bevisning med stöd av olika IT-system
- arbeta i komplexa och utmanande utredningar som ställer höga krav på din analytiska förmåga och förmåga att se samband
- dela information med andra verksamheter, myndigheter och samhällsaktörer för att
bekämpa organiserad brottslighet och den kriminella ekonomin, både i Sverige och
utomlands.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- vara ansvarstagande, engagerad och ha en förmåga att tänka nytt
- självständigt kunna planera och driva ditt arbete effektivt framåt
- ha god samarbetsförmåga och en positiv inställning till att stötta andra för att nå
gemensamma mål
- ha en mycket god analytisk förmåga för att kunna analysera informationsflöden samt se samband
- trivas i en utvecklingsorienterad IT-miljö, förmåga att bedöma AI-genererade resultat, vara flexibel och öppen för förändringar
- vara lugn, stabil och kunna hantera stressiga situationer samt agera medvetet och
professionellt utifrån en god självinsikt
- ha förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över
personens känslor
- ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och på engelska.
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- en avslutad högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120) inom juridik eller ekonomi alternativt motsvarande kunskap och erfarenhet förvärvad på annat sätt och som är relevant för tjänsten
- några års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av brottsutredningar, fördjupade
ekonomiska utredningar eller revision på myndighet, revisionsbyrå, advokatbyrå eller
annan liknande verksamhet
- god kompetens inom Microsoft Office och andra för området relevanta IT-miljöer
- B-körkort.
Det är önskvärt att du har
- kunskap i bokföring
- erfarenhet av att arbeta med ekonomiska utredningar
- erfarenhet av brottsutredning och genomförande av förhör hos en annan
brottsutredande myndighet
- hög IT-mognad och erfarenhet av olika IT-miljöer (t ex kryptovalutor)
- erfarenhet av att göra finansiella analyser (t ex kontoanalyser, tillgångsutredningar).
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
