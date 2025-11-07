Brokk-operatör till Luleå
2025-11-07
Är du en klippa på att köra Brokk? Dags att göra något nytt? Då kan du vara den vi söker till vårt arbetslag i Luleå.
Kort om tjänsten Vi söker nu efter en Brokk-operatör till Luleå som vill ha många olika arbetsuppgifter under en arbetsvecka. Som kollega hos oss är du en viktig länk i vårt team som servar industrin. Arbetsuppgifterna kan vara rivning, enklare reparationer, transporter, akuta- och förebyggande underhåll på plats ute hos kunder.
Kvalifikationer Brokk är fjärrstyrda rivningsmaskiner som eliminerar riskerna vid demolerings-arbeten då man styr maskinen från ett säkert avstånd med fantastisk precision. Med Brokk arbetar man effektivare och smartare, inte hårdare.
Gedigen erfarenhet av att köra med Brokk rivningsmaskiner är ett krav för denna tjänst samt B-körkort. Har du även svetscertifikat eller erfarenhet från industri ser vi det som meriterande. Har du dessutom vana av heta arbeten, SSG, mobila arbetsplatsformar, truck/travers samt "säkra" tunga lyft så ser vi det som ett plus.
Personliga kompetenser Vi letar efter dig med rätt attityd och inställning. Som kollega på Enerco behöver du kunna arbeta fokuserat och uppskatta en verksamhet med högt tempo. Som person drivs du av viljan till ständiga förbättringar och att serva våra kunder. Du är flexibel och har förmågan att anpassa dig till olika arbetsuppgifter och situationer. Lösningsorienterad och förmåga att hantera utmaningar med en positiv inställning behövs i denna roll. Då arbetet bedrivs mycket ute på plats hos våra industrikunder, kommer du att vara Enercos ansikte utåt. Vi lägger därför stor vikt vid att du kan ta och känna ansvar, samt ha ett trevligt bemötande. Värderingar Du delar även Enercos grundvärderingar som är centrerade kring säkerhet, effektivitet, kvalitet, innovation och samverkan. Vi strävar efter att göra dessa värderingar till kärnan i allt vi gör och integrera dem i vårt dagliga arbete.
Vi värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla kan känna sig inkluderade och uppskattade.
Ansökan I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Så sök tjänsten redan idag!
Välkommen med din ansökan!
Viktigt! Se till att kontrollera dina spaminställningar så att våra svarsmail inte hamnar i skräpposten och i vissa fall inte kan levereras. Vi kommer att kommunicera via mail under rekryteringsprocessen, och vi vill vara säkra på att våra meddelanden når dig i tid.
ENERCO GROUP
Enerco servar svensk industri med teknik- och underhållstjänster av yppersta klass. Koncernen bildades 2015 och har omkring 1000 medarbetare och kontor på över 25 orter. Vårt huvudkontor finns i Hofors. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enerco Group AB
(org.nr 556962-5188), http://www.enerco.se Kontakt
Carina Strömberg carina.stromberg@enerco.se 0703690149 Jobbnummer
9593003