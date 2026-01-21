Broadcast Systems Engineer
2026-01-21
Var med och bygg TV4:s nästa generations live-plattform.
Vill du arbeta mitt i direktsändningen, med några av Sveriges mest välkända program - och samtidigt vara med och bygga framtidens IP-baserade broadcastmiljö?
TV4 befinner sig i en unik teknisk transformation. I samband med flytten till nya lokaler bygger de om sin produktions- och sändningsplattform i grunden - från traditionell SDI till moderna, IP-baserade lösningar. Nu söker vi en System Engineer med stark broadcast-profil som vill vara med och forma hur TV4 producerar live-TV de kommande åren.Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Som Broadcast Systems Engineer arbetar du i hjärtat av TV4:s live-verksamhet - nära redaktioner, produktion och sändning. Rollen kombinerar stabil drift i skarpa lägen med utveckling, förändring och tekniskt ansvar.
Du blir en nyckelperson i övergången till IP-baserad broadcast och arbetar tätt tillsammans med andra systemingenjörer, tekniker och solution architects.
Det här är en roll för dig som:
trivs när det är högt tempo och direktsändning
vill ha reellt inflytande på tekniska lösningar
gillar att lösa komplexa problem där teknik och produktion möts
Ditt ansvarSäkerställa stabil drift av TV4:s produktions- och sändningssystem
Planera och genomföra tekniska förändringar, uppgraderingar och implementationer
Delta i design, utveckling och införande av nya IP-baserade broadcast-lösningar
Felsöka och stötta produktion och sändning vid incidenter
Vara teknisk brygga mellan redaktion, produktion och IT/teknik
Exempel på tekniker och system i vår miljöIP-baserad broadcast: SMPTE ST 2110, NMOS, PTP, samt NDI där det är relevant
("Best-of-breed") produktionssystem såsom VizRT, Lawo ljudsystem och broadcast control-system
Kameror, routing, timing och styrsystem för live-produktion
Strukturerat arbetssätt kring Change, Incident och Problem Management
Systemdesign och dokumentation i AutoCAD och Visio
Vi söker dig somHar några års erfarenhet som System Engineer / Broadcast Engineer eller liknande
Har förståelse för broadcast- och sändningsteknik, gärna i IP-miljö
Är van vid att arbeta med live-produktion och direktsändning
Har god kunskap inom nätverk, sändningsrelaterade IT-system och felsökning
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Relevant utbildning inom broadcast, medieteknik, IT eller motsvarande är meriterande - men praktisk erfarenhet väger tungt.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från kunden och vår sida är att du på sikt ska blir direktanställd hos kunden.
Övrig info
• Omfattning: Heltid
• Start: Enligt överenskommelse
• Placering: Stockholm/Frihamnen
• Rekryteringsansvarig: Hedvig Svärd
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Månadslön - Fixed salary
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
