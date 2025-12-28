Brinkskolan söker timvikarier för vårterminen 2026
2025-12-28
Om arbetsplatsen
Brinkskolan är en f-6 skola i Östra Vallabrink med plats för 400 elever. Vi håller sedan 2015 till i moderna arkitektritade lokaler med fint läge och närhet till naturen. Detta tillsammans med vår kompetenta och erfarna personalgrupp möjliggör ett tillgängligt lärande utifrån en god social, pedagogisk och fysisk lärmiljö. På Brinkskolan arbetar vi tillsammans!Publiceringsdatum2025-12-28Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu timvikarier till Brinkskolan och som med kort varsel kan hoppa in då någon av våra medarbetare är frånvarande. Ofta handlar det om att vi ringer samma dag men det kan även vara med längre framförhållning. Vi söker dig som vill arbeta med barn och som vill göra skillnad på riktigt. Kanske har du tidigare erfarenhet, kanske har du precis avslutat studier och vill in på arbetsmarknaden. Denna tjänst är en möjlighet att få in en fot på Brinkskolan. Oftast rör det sig om arbete som barnskötare på fritids och i klass under skoltid.
Tjänsten är en timanställning vid behov. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är ett krav och du behöver ha ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för att vara aktuell för tjänsten. Om du saknar ett sådant behöver du ansöka om ett här: Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten
Låter detta som något för dig - varmt välkommen med din ansökan via länken i annonsen! Vi har tyvärr inte möjlighet att hantera ansökningar inkomna via mail. Återkoppling sker i första hand skriftligt.Så ansöker du
Skriv ett personligt brev på svenska där du beskriver dig själv och eventuella tidigare erfarenheter från arbete med barn- och/eller ungdomar. Ansökningar inkomna på andra språk kommer inte att hanteras i vår ansökningsprocess. Bifoga ditt cv. Tillträde
Vid behov, tidigast 12 januari.
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Inom utbildnings verksamhetsområde arbetar vi mot högt uppsatta verksamhetsmål och meritvärdena för Täbys kommunala grundskolor ligger i toppskiktet i landet.
Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, i samarbete med nationella och internationella lärosäten såsom Harvard, bidrar till att kommunens pedagoger och skolledare tillhör spetsen i Sverige. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet där lärandet är tillgängligt för varje elev. Ersättning
Timlön Pedagogisk måltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Täby kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/ Kontakt
Bitr.rektor
Päivi Bodin paivi.bodin@taby.se 08-55 55 82 02 Jobbnummer
9664060