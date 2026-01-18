Brik-operatörer till Kiviks Musteri.
Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Simrishamn
2026-01-18
Nu söker vi två maskinoperatörer till Kiviks Musteri.Publiceringsdatum2026-01-18Om företaget
Vårt familjeföretag har funnits i Kivik sedan 1888, då Henric Åkesson planterade våra första äppelträd. Vi finns kvar på samma plats, med Hanöbukten på den ena sidan, Stenshuvuds Nationalpark på den andra och våra äppelodlingar på den tredje. Med fem generationers samlade hantverksarv gör vi idag fortfarande must, cider och annat gott i samma anda och med samma passion.
Läs mer om företaget på www.kiviksmusteri.seArbetsuppgifter
Arbetet består av att sköta maskinerna på Kiviks Musteris Brik-avdelning. Att ställa in, fylla på emballage, övervaka och kvalitetsprova produkter och förpackningar.
Skift-arbete.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som är intresserad av att jobba med maskiner. Du är teknisk, engagerad och har lätt för att lära dig nya saker. Du gillar att jobba med andra människor och är van vid att arbeta fysiskt och i ett högt tempo.
Du behärskar svenska i tal och skrift, har bil och körkort.
Det anses vara meriterande om du har truckkort.
Information och kontakt
För mer information om tjänsterna kontakta Rebecka 0417-77 99 84 eller Catharina, 0417-77 99 82.
Tillträde omgående.
Tjänsterna börjar som visstidsanställning men stora möjligheter till tillsvidareanställning finns.
Ansök direkt då vi läser alla ansökningar, och kallar till intervjuer, löpande.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
