Briefing Officer
Luftfartsverket / Flygledarjobb / Stockholm Visa alla flygledarjobb i Stockholm
2026-07-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luftfartsverket i Stockholm
, Upplands Väsby
, Sigtuna
, Uppsala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vill du jobba med flygsäkerhet i en operativ miljö där ingen dag är den andre lik samtidigt som du medverkar till att stärka Sveriges förmåga inom funktionellt totalförsvar? Är du en mästare på att hålla ordning på flera saker, samarbeta och är noggrann med sinne för detaljer då är jobbet som Briefing Officer något för dig.
Flyginformation är avgörande för att kunna planera och genomföra en flygning. I LFV är det enheten Aeronautical Information Management (AIM) som har till uppgift att producera och tillhandahålla flyginformation. Vi är ca 65 medarbetare fördelat på tre tjänsteställen. Ett av dem är Flight Planning Centre som nu söker nya medarbetare.
Beskrivning av tjänsten
Arbetet på Flight Planning Centre (FPC) innebär att som Briefing Officer (BO) hantera många olika arbetsuppgifter till stöd för flygtrafiktjänsten. Huvudsakligen tillhandahåller man på olika sätt information till luftrumsbrukare inför flygning, bl a aktuellt väder och NOTAM (Notice to airmen) så att en säker flygning kan genomföras.
Du lämnar även hjälp och stöd i samband med inlämnande och distribution av färdplaner och har arbetsuppgifter som Flight Data Operator vid flygtrafikledningen.
Arbetet innebär skifttjänstgöring dag och natt, årets alla dagar.
Vi söker dig som har:
godkänd utbildning Basic ATS, Basic ATC, Basic FIS eller motsvarande utbildning, tex flygledarutbildning
gymnasieexamen
mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
god kunskap och erfarenhet av Officepaketet
hög logisk kapacitet och god problemlösningsförmåga
god syn (synskärpa 1,0 med korrigering), normal hörsel (eventuellt med hjälpmedel) och normalt färgseende
Kompetenser
Då du som BO har mycket kontakt med kunder är det viktigt att du har ett professionellt och pedagogiskt förhållningssätt. Du ingår i en arbetsgrupp med ny sammansättning varje dag, där ni är beroende av varandra för att lösa uppgifterna. Du har samarbetsförmåga, är ödmjuk och tar ansvar för en god arbetsmiljö.
Arbetstempot varierar och stundtals är arbetsbelastningen hög, vilket kräver en mycket god förmåga att växla upp och kunna prioritera bland arbetsuppgifterna men också att du ska kunna bibehålla fokus och motivation vid lägre arbetsbelastning. För att klara av arbetet på bästa sätt bör du vara stresstålig, lösningsorienterad och flexibel.
Verksamheten är regelstyrd och kräver att du följer föreskrifter och gällande bestämmelser och att du är analytisk och noggrann.
Anställning
För att bli aktuell för tjänsten som BO krävs en godkänd utbildning Basic ATS, Basic ATC eller Basic FIS.
Anställningen som BO börjar med ett utbildningsskede som innefattar teoretisk utbildning varvad med praktisk utbildning under ca 1 år. och då erbjuds en tidsbegränsad elevanställning, datum enligt överenskommelse. Denna del av utbildningen genomförs främst på Flight Planning Centre vid ATCC Stockholm Arlanda.
Efter godkänd utbildning blir du tillsvidareanställd hos Flight Planning Centre på kontrollcentralen Stockholm Arlanda.
Övrig information
Krav på svenskt medborgarskap kan komma att ställas på denna tjänst i framtiden. Du kommer att bli föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering. LFV tillämpar drogtest.
Vi värdesätter mångfald och vi tror att olika perspektiv gör oss bättre. Vår rekryteringsprocess är kompetensbaserad och innehåller urval, tester och intervjuer, vilket säkerställer att alla kandidater behandlas lika och rättvist.
Om LFV
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. https://lfv.se/
LFV gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings-och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luftfartsverket
(org.nr 202100-0795), https://www.lfv.se/
601 79 STOCKHOLM Arbetsplats
Luftfartsverket Kontakt
Facklig kontakt SACO
Anna Ejhed anna.ejhed@lfv.se Jobbnummer
10004371