Brevbärare - dagtid

2026-02-11
eller i hela Sverige
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill sommarjobba som brevbärare på Luleå Mail under veckorna 24-34.
Arbetsuppgifterna består av brevbäring, frankering, inhämtning av post och postsortering.Utdelning och inhämtning sker med hjälp av högerstyrd bil med automatlåda.Arbetstidens omfattning är heltid. Arbetstiderna kan variera mellan 07.00-16.30, måndag-fredag.
Vi söker dig som:
- Är noggrann, ansvarsfull, positiv och serviceinriktad
- Trivs med att arbeta självständigt men även i grupp
- Behärskar svenska språket i tal och skrift
- Trivs med ett fysiskt arbete
B-körkort är ett krav.
Vi är en värderingsstyrd koncern som eftersträvar jämställdhet och mångfald och värdesätter därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Svensk Hemleverans erbjuder snabba och prisvärda hemleveranser i en effektiv och hållbar logistikkedja med huvuduppdraget att dela ut morgontidningen. För att göra mest nytta i varje leverans tar vi även med oss brev och paket. Våra utdelningsområden är Östergötland, norra Småland, Uppland, Gotland, Sörmland, Norrbotten och norra Västerbotten.
Vi är en del av NTM som är en av Sveriges största koncerner för lokal media, en stiftelseägd koncern med hjärtat i den lokala journalistiken. Vi har höga ambitioner i vårt dagliga arbete och som arbetsgivare. Vi arbetar aktivt med vår arbetsmiljö, kompetens och ledarskap för att skapa en välmående verksamhet.
Vi värdesätter mångfald och utvecklas genom att ta vara på våra medarbetares skilda erfarenheter och perspektiv, men vi samlas under en gemensam värdegrund: Vi är lyhörda, målinriktade och nyfikna och därför snabba till förändring. Vi har en positiv anda och vi är förlåtande, toleranta och inkluderande. Ersättning
