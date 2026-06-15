Braskaminsmontör

Hej vi är ett gott gäng som säljer och installerar braskaminer i och runt Göteborg med omnejd. Vi söker dig som är punktlig, noggrann och ordningsam med minst 5års erfarenhet. Lösnings orienterad och kunden i fokus. Du har erfarenhet som kaminmontör, snickare, eller murare, med mera som har viljan att utvecklas in i ett bra gäng. Du får fullkittad arbetsbil, bra lön samt förmåner. Svenskt tal och B-körkort är ett krav. Mejla intresseanmälan till; bjorn@skorstenspojkarna.com Ser fram emot ditt mejl och möte. Med vänliga hälsningar Björn Jaresten