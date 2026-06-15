Braskaminsmontör

Skorstenspojkarna AB / Montörsjobb / Mölndal
2026-06-15


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Hej vi är ett gott gäng som säljer och installerar braskaminer i och runt Göteborg med omnejd.
Vi söker dig som är punktlig, noggrann och ordningsam med minst 5års erfarenhet.
Lösnings orienterad och kunden i fokus.
Du har erfarenhet som kaminmontör, snickare, eller murare, med mera som har viljan att utvecklas in i ett bra gäng.
Du får fullkittad arbetsbil, bra lön samt förmåner.
Svenskt tal och B-körkort är ett krav.
Mejla intresseanmälan till;
bjorn@skorstenspojkarna.com
Ser fram emot ditt mejl och möte.
Med vänliga hälsningar Björn Jaresten

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: bjorn@skorstenspojkarna.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skorstenspojkarna AB (org.nr 556903-5982)
Ekenleden 13 A (visa karta)
428 36  KÅLLERED

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Chef
Björn Jaresten
bjorn@skorstenspojkarna.com
0761009888

Jobbnummer
9964926

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