Brandsäkerhetstekniker
2025-09-09
Har du en teknisk bakgrund, ett intresse för problemlösning och en vilja att spela en central roll i att skydda både människor och egendom? Brinner du för att leverera högklassig service och har en förmåga att identifiera lösningar med kundens behov i fokus? Då kan detta vara rätt tjänst för dig! Vi växer och söker nu en brandsäkerhetstekniker för att stärka vårt team.
Om rollen
Som brandsäkerhetstekniker hos oss ansvarar du för installation, service och underhåll av brandskyddslösningar, med fokus på brandredskap samt släcksystem för kök och fordon. Dina arbetsdagar kommer att vara varierande, där du både arbetar självständigt och samarbetar med kollegor.
Installera och underhålla brandredskap samt släcksystem för kök och fordon enligt gällande regelverk
Genomföra felsökningar och reparationer vid behov
Säkerställa att samtliga system uppfyller gällande regler och säkerhetsstandarder
Göra behovsanalyser och ge professionell rådgivning utifrån varje kunds enskilda behov
Planera, dokumentera och rapportera ditt arbete
Vi erbjuder
Rätt utbildning för att bli certifierad inom respektive område
En spännande och varierande roll med mycket kundkontakt
Möjlighet att utvecklas inom ett växande företag
Konkurrenskraftiga villkor och förmåner
Ett trevligt arbetsklimat med engagerade kollegor
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag, intervjuer sker löpande.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Sandra Sannerborg på 070-339 44 66 ellersandra@brand-service.se
Kvalifikationer
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Har teknisk utbildning eller erfarenhet inom el, mekanik, VVS, mekaniker eller liknande område
Meriterande
Har erfarenhet av arbete med släcksystem
Om arbetsgivaren - Luleå Brand & Industriservice AB del av Next Safety Group
Luleå Brand & Industriservice AB grundades år 1976 och har sedan dess varit en etablerad aktör med fokus på brandsäkerhet. Vi erbjuder kompletta lösningar till företag, bostadsrättsföreningar, offentlig sektor samt privatpersoner - från installation och utbildning till löpande service och underhåll. Vår verksamhet genomsyras av ett starkt kundfokus och hög kvalitet i alla led.
Sedan februari 2025 ingår vi i Next Safety Group (NSG), en ny utmanare inom brand- och säkerhetsbranschen som med över 200 anställda vuxit från en lokal spelare till en nationell utmanare.
NSG har verksamhet i hela landet, men värnar samtidigt om den lokala närvaron och kunskapen om respektive marknad. Inom koncernen återfinns kompetens inom såväl brandskydd som säkerhet, där medarbetarna innefattar bland annat tekniker, konsulter, projektörer, ingenjörer, säljare och administrativ personal. Vi är ett stort team med mycket kämparanda, hög energi och ett gemensamt engagemang för att skapa trygga och säkra miljöer för våra kunder.
