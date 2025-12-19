Brandsäkerhetsingenjör
2025-12-19
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Professional Galaxy söker en Brandsäkerhetsingenjör på uppdrag av vår klient.
Vi söker nu en Brandsäkerhetsingenjör där du kommer att arbeta i ett eller flera spännande utvecklings- och supportprojekt med central roll och målsättning att leverera säkra system och farkoster för kundens slutanvändare.
Du kommer att utföra arbetsuppgifter inom områden som holistiskt brandskydd, passiva och aktiva brandskyddsåtgärder, design av brandförebyggande lösningar samt materialval.
Rollen innefattar bl.a. att under tidigt skede i utveckling identifiera, analysera och minimera brandrisker med syfte att förebygga potentiella olyckor med skada på person och egendom.
Du kommer att ingå i ett team av Brand- och Systemsäkerhetsingenjörer med stort intresse av säkerhet samt engagemang i att utveckla avdelningen och dess förmågor. Internt kommer du att ha ett nära samarbete med både systemingenjörer, konstruktörer och andra tvärvetenskapliga discipliner, samt externt genom kontakt med leverantörer och kunder för att säkerställa en säker slutprodukt.Detaljer-Ort: Karlskrona, på plats. I tjänsten ingår tjänsteresor, främst inom Sverige.-Vi gör löpande urval.-Startdatum är indikativt.-Resor, både inom Sverige och utomlands kan förekomma.-Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.Huvudsakliga arbetsuppgifter-Planering och ledning av brandskyddsteknisk projektering och brandsäkerhetsarbete i utvecklingsprojekt-Tolkning och tillämpning av relevanta myndighetskrav-Formulering och allokering av brandsäkerhetskrav på tekniska system för att reducera eller eliminera risk-Granskning och riskanalys av konstruktionslösningar i komplexa system under tidigt skede i utveckling för att identifiera brandsäkerhetsrisker i system, konstruktion och integration-Kontakt med nationella och internationella kunder i projekt för att presentera analyser, säkerhetsrisker samt resultat av brandsäkerhetsarbetet-Representera området brandsäkerhet i projekten och vara ledande och rådgivande i brandsäkerhetsfrågor gällande våra farkostsprodukter-Framtagning av brandskyddsteknisk dokumentation
Din profil-Du är lösningsorienterad med ett gediget intresse för både människor och teknik. Du kommer att arbeta med stort eget ansvar både självständigt och i projektform, varför god kommunikations- och initiativförmåga är viktiga egenskaper. I din roll är det viktigt att du är en analytisk person som kan tillämpa din kompetens på komplexa tekniska system. Du förstår utmaningarna och komplexiteten i riskbedömningar. Du ser logiska samband, är analytisk, pragmatisk och har ett gott omdöme. Du är strukturerad, ansvarsfull och kan driva dina arbetsuppgifter med integritet och på ett övertygande sätt. Du behöver också ha god förmåga att planera, organisera och dokumentera ditt arbete på både kort och lång sikt.-God förmåga att planera och organisera arbete på kort och lång sikt-God förmåga att skapa förståelse för tekniska systemlösningarKrav-Civil- eller högskoleingenjör, inriktning mot brand eller risk-Erfarenhet inom riskhantering och riskbedömning-God analytisk förmåga-God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i både tal och skriftMeriterande-Erfarenhet av arbete med brandsäkerhetslösningar inom relevant industri eller verksamhet, såsom skeppsbyggnads-, bil-, flyg-, kärnkrafts- eller olje- och gasindustrier
Övrig informationArbetsmodell: På platsUppdragsperiod: 2026-02-01 - 2026-07-31
