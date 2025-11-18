Brandman sommarvikariat
Räddningstjänsten Sydost är från och med 2023-01-01 ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för cirka 180 000 invånare i Borgholms, Emmaboda, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamns och Torsås kommuner.
Här arbetar 560 medarbetare varav 370 är RIB-anställda. Vår verksamhet utgår från 22 RIB- stationer och fyra heltidsstationer. Vårt uppdrag är i huvudsak att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, samt egendom och miljö. Vårt arbete styrs från den politiska direktionen, som beslutar om budget, mål och principiella myndighetsärenden. Vår värdegrund tar avstamp i våra invånare, oss som arbetsgivare, samt våra medarbetare.Publiceringsdatum2025-11-18Arbetsuppgifter
Att arbeta som brandman
Som brandman arbetar du med att avhjälpa den skada som inträffat. Det kan innebära många olika typer av insatser som släckning av bränder, räddningsinsatser och sanering vid kem och trafikolyckor, livräddning vid drunkningstillbud med mera. Du kommer också att arbeta med förebyggande brandskydd, utbildning och projekt på olika sätt.
Olika tempon
Under ett arbetspass ställs du inför arbetsuppgifter som kräver olika arbetstempon. När larmet går gäller det att reagera snabbt och kunna fokusera 100 % på din uppgift. Övrig arbetstid går åt till övningar, förebyggande arbete, underhåll av utrustning, fysisk träning med mera.
Människor, lagarbete & rörelse
Brandmannayrket är ett spännande, givande och mångsidigt jobb. Du kommer i kontakt med människor i olika situationer, arbetar tillsammans med kollegor i ett lag och får röra på dig mycket. Du måste därför vara intresserad av och duktig på att handskas med människor och kunna samarbeta. Dessutom ställer arbetet fysiska krav på dig, vilket underhålls genom träning och övning.
Arbetstider
Eftersom vår heltidsstation är bemannad hela dygnet arbetar du oftast skifttjänstgöring. Du arbetar dagar, nätter och helger vilket innebär att du måste kunna anpassa dig efter olika arbetstider. Under sommarperioden kommer vi att arbeta heldygn.
Utvecklingsmöjligheter
När du har arbetat några år som brandman kan du ofta specialisera dig inom fler funktionsområden som andningsskydd, radio/tele med mera. Du kan dessutom få möjligheten att vidareutbilda dig inom räddningsledning och tillsyn på någon av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps skolor.
Specialkompetenser på våra heltidsstationer är bland annat vattendykning i Kalmar, hög höjd i Oskarshamn och drönare i Nybro.
Räddningstjänsten Sydost arbetar långsiktigt med rekrytering av brandmän. Vi strävar efter att bättre kunna spegla samhället i stort varför vi gärna ser kvinnliga sökande och sökande med annan etnisk bakgrund. Arbete som sommarvikarie gör att man har större chans att i framtiden få möjlighet till en tillsvidaretjänst i vårt förbund.Kvalifikationer
För att vi ska kunna anställa dig som brandman bör du ha genomgått Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 2 åriga utbildning Skydd mot olyckor (SMO) eller motsvarande utbildning som vi bedömer är likvärdig, och uppfyller våra anställningskrav. Även du som genomfört två terminer på SMO till sommaren 2026 kan komma att bli aktuell som sommarvikarie.
Exempel på utbildning är genomförd GRIB utbildning eller äldre motsvarande utbildning tillsammans med erfarenhet av operativ räddningstjänst.
* Godkänd och genomförd/två terminer SMO alt, GRIB tillsammans med erfarenhet av operativ räddningstjänst eller äldre utbildning som vi bedömer är likvärdig.
* God samarbetsförmåga.
* Du är engagerad och ansvarstagande.
* Uppfylla kraven för Rök- och Kemdykning samt Arbete med stora nivåskillnader i AFS 2019:3 med ändringsföreskrift AFS 2023:16. (Rullbandstest med hastighet 5,6km/h)
* Körkort minst B.
* Simkunnig (lägst svenska livräddningssällskapets steg 1/badvakt alternativt guldbojen).
Intyg:
Dessa intyg ska bifogas till ansökan:
* Godkänt rullbandstest med hastighet 5,6km/h, max två månader gammalt från sista ansökningsdagen.
* Godkänt intyg på guldbojen, max två år gammalt från sista ansökningsdagen.
* Körkort, minst B.
* Intyg från genomförd utbildning/påbörjad, SMO. Genomförd GRIB eller likställd utbildning.
* Intyg från annan arbetsgivare inom räddningstjänst.
* Referenser.
Meriterande:
* Godkänd utbildning, SMO.
* Övriga godkända MSB-utbildningar.
* Erfarenhet från arbete på annan heltidsstation.
* C-kort.
ÖVRIGT
* Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
* Efter en urvalsgenomgång kommer en del gå vidare till testdagar i januari.
* Skriv i ansökan om ni söker till alla stationerna eller endast en enskild. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
