Brandman, sommarvikariat
2025-11-14
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
Räddningstjänsten Fyrbodal bildades 1 januari 2025 och består av cirka 460 anställda.
Av dessa utgör 60 dagtidspersonal (ledning, förbundsstab, teknik och förebyggande verksamhet). Inom den operativa verksamheten jobbar runt 110 heltid fördelade på tre heltidsstationer inklusive ledningscentralen Fyrbodal och övriga 290 jobbar deltid i RiB-organisationen fördelade på 14 deltidsstationer.
Vem är du?
Som person är du lojal, trygg, flexibel, strukturerad och har lätt för att samarbeta. Du har ett respektfullt bemötande mot alla du möter. Du behöver kunna visa omdöme och uppträda lugnt, stabilt och kontrollerat i pressade situationer. Yrket förutsätter praktiska, fysiska och sociala färdigheter.
Arbetsuppgifter
Arbetet som brandman är omväxlande och utmanande. Du ingår i utryckningsstyrka med uppgift att bland annat hantera bränder, trafikolyckor, drunkningstillbud, utsläpp av farligt ämne och andra olyckor.
På våra tre heltidsstationer finns merparten av förbundets specialförmågor, bland annat avancerad rökdykning, arbete på hög höjd, kemdykning, rappellering och tung räddning.
I arbetet ingår även insatsförberedelse och materialvård samt övrigt förekommande arbetsuppgifter inom organisationen.
Arbetstid
Under sommarperioden juni till augusti arbetar vi dygn vilket innebär att du kommer att jobba sju dygn på en fyraveckorsperiod.
Rekryteringsprocess
Sökande som blir utvalda kommer att kallas till anställningstester på någon av våra heltidsstationer. Tester kommer att genomföras vecka 5. Testdagen kommer innefatta arbetsrelaterad bana, simning, höjd- och klaustrofobitest samt intervju.
Om du kallas till tester efterfrågar vi att få ta del av ett utdrag ur belastningsregistret. Detta beställer du själv via polisen.se och tar med till testdagen.
De som går vidare efter testdagen kommer att få genomgå introduktionsutbildning under vecka 21-22.
Kvalifikationer
Du ska ha genomgått någon av följande utbildningar:
- MSB:s utbildning Skydd mot olyckor, SMO (minst 2 terminer)
- MSB:s utbildning GRiB 1 och 2 samt ha minst 5 års erfarenhet från RiB
- MSB:s utbildning Räddningsinsats, samt ha minst 5 års erfarenhet från RiB
- Räddningsverkets utbildning Brandman heltid, 15 veckor
Övriga intyg:
- Du ska inneha körkortsbehörighet B.
- Godkänt rullbandstest utifrån kraven i AFS 2019:3 Bilaga 11: Bestämning av fysisk arbetsförmåga med åldersrelaterad hastighet enligt nedan:
5,6 km/tim Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
